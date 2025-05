La procesión de El Cachorro en Roma en directo | Jubileo de las Cofradías 2025

Las imágenes del Cristo de la Expiración de Sevilla y la Esperanza de Málaga encabezan la gran procesión del Jubileo de Cofradías en Roma, uno de los eventos centrales dentro del Año Santo 2025. Este acontecimiento, que se desarrolla entre el 16 y el 18 de mayo, forma parte de la convocatoria realizada por la Iglesia católica bajo el lema 'Peregrinos de la Esperanza', reconociendo así la importante labor pastoral que desarrollan las hermandades a nivel mundial.

A través de esta misma página puede seguirse en directo la procesión por las calles de Roma en un evento histórico para Sevilla y sus hermandades, así como todo cuanto acontezca en torno a las devociones andaluzas en esta jornada.

La Santa Sede cursó las invitaciones oficiales el pasado 5 de abril de 2024, eligiendo estas dos cofradías andaluzas como referentes devocionales para presidir el cortejo jubilar. Según indicaron fuentes del comité organizador, la selección del Cristo de la Expiración, conocido popularmente como El Cachorro, responde a su profundo valor "devocional, artístico y teológico", aspectos que lo convierten en una imagen de especial significación.

Tras su paso por la basílica de San Pedro, ambas imágenes fueron trasladadas de manera privada en la tarde del viernes 16 de mayo hasta una carpa instalada en Piazza Celimontana. ¿Qué simbolismo encierra esta estructura? Este espacio reproduce la Puerta Santa, elemento que representa la gracia y la llamada a la conversión propias del Año Jubilar, y funcionará como punto de partida y llegada del recorrido procesional.

Preparativos minuciosos para un evento histórico

Durante la noche del viernes y la mañana del sábado, los equipos de priostía han trabajado intensamente en la preparación de los pasos que protagonizarán este acontecimiento de carácter internacional, acondicionando todos los elementos necesarios para su correcto desarrollo.

El itinerario completo abarca 3,75 kilómetros y tendrá una duración aproximada de seis horas y media. La procesión comenzará a las 14:00 horas desde Piazza Celimontana, mientras que la salida específica del Cristo de la Expiración está prevista para las 15:00 horas.

Un recorrido de la procesión por el corazón histórico de Roma

El cortejo atravesará algunos de los enclaves más simbólicos de la Ciudad Eterna, como el majestuoso Coliseo, el histórico Circo Máximo o el viale Aventino. El paso por el palco de autoridades está programado para las 18:00 horas, finalizando todo el recorrido alrededor de las 21:30.

El itinerario detallado incluye: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y regreso a Piazza Celimontana.

Horarios de la procesión magna del Jubileo en Roma

La organización estima que el recorrido, 3,75 kilómetros, se complete en seis horas y media, lo cual significa que la cabeza de la procesión, con la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal) regresará a la Piazza Celimontana hacia las 20:30 horas. Mientras, en la vía Circo Massimo, a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini, se instalará un palco de autoridades, al que la cabeza deberá llegar en torno a las 17:00 horas.

En paralelo, otras hermandes y cofradías de todo el mundo están convocadas con sus estandartes y cruces procesionales en un segundo cortejo que partirá el mismo sábado a las 14:00 horas desde Largo Cavalieri di Colombo, junto a las Termas de Caracalla. Esta comitiva se dirigirá hasta el interior del Circo Massimo, donde se situarán para recibir a las imágenes del cortejo principal, con el siguiente itinerario: viale delle Terma di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo y via dell’Ara Massima di Ercole.

Representación internacional en la pre-procesión

Antes de la salida de las imágenes andaluzas, tendrá lugar una pre-procesión que recorrerá el mismo itinerario a partir de las 14:00 horas. En este acto previo participarán cofradías procedentes de distintos países europeos, mostrando la universalidad del fenómeno cofrade:

Real y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento (Mafra, Portugal)

Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros (Ciudad del Vaticano)

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno (León, España)

Priorato Ligur de Cofradías (Génova, Italia)

Archicofradía de La Sanch (Perpiñán, Francia)

Cofradía de Maria Addolorata (Enna, Italia)

Significado histórico del Jubileo

Este evento se enmarca en la tradición del Año Santo, una celebración que la Iglesia católica conmemora cada 25 años desde su instauración oficial en 1475 por el papa Pablo II, consolidándose como uno de los acontecimientos más relevantes del calendario litúrgico católico.