Todas las claves del Cachorro en Roma

La Gran Procesión del Jubileo de Cofradías está a punto de hacerse realidad. El Cristo de la Expiración ya se encuentra en Roma para presidir, junto a la Esperanza de Málaga, el acto central de esta cita extraordinaria, que llevará a ambas imágenes por algunas de las calles más emblemáticas de la Ciudad Eterna.

En este contexto excepcional, ofrecemos a continuación una guía detallada con todas las claves para comprender el significado, el recorrido y los momentos más relevantes de la participación sevillana en este acontecimiento sin precedentes.

¿Por qué va el Cachorro a Roma?

En 2025, la Iglesia católica celebra el Jubileo, un acontecimiento que tiene lugar cada 25 años desde que fue instaurado oficialmente en 1475 por el papa Pablo II. Bajo el lema "Peregrinos de la Esperanza", esta edición ha reservado los días 16 al 18 de mayo para el Jubileo de las Cofradías, reconociendo su labor pastoral.

La Hermandad del Cachorro fue invitada por la Santa Sede el 5 de abril de 2024, a través de una carta dirigida al arzobispo de Sevilla. La comisión organizadora propuso al Cristo de la Expiración por su profundo valor devocional, artístico y teológico. Junto a la Esperanza de Málaga, ambas imágenes presidirán una procesión en Roma, simbolizando la diversidad y riqueza de las cofradías de todo el mundo.

¿Cómo han llegado el Cristo del Cachorro y su paso procesional hasta Roma?

El traslado se realizó por tierra, en condiciones de máxima seguridad a cargo de la empresa especializada DSV, con apoyo de entidades públicas y privadas, incluida la Junta de Andalucía.

El paso procesional partió la noche del 29 de abril desde la basílica de la calle Castilla hasta Valencia, y de ahí embarcó junto al trono de la Esperanza de Málaga hasta el puerto italiano de Civitavecchia, llegando a Roma el 12 de mayo.

La imagen del Cristo de la Expiración, obra de Francisco Ruiz Gijón, salió desde su basílica el 11 de mayo, también junto a la Esperanza. Su trayecto incluyó escalas en Barcelona y Génova, y fue transportado en un cajón diseñado especialmente, bajo constante vigilancia y blindaje. Llegó a Roma el 14 de mayo.

Los actos que protagonizará el Cachorro en Roma

El miércoles 14 de mayo, la imagen fue instalada en la capilla de San Pío X en la basílica de San Pedro, frente a la tumba de Juan Pablo II, donde permanecerá hasta el viernes 16. El jueves 15, a las 17:00 horas, tendrá lugar una peregrinación desde el Castillo de Sant'Angelo hasta la basílica, en la que participarán los cofrades inscritos, culminando con una oración ante las imágenes.

El viernes 16, a las 10:00 horas, se celebrará una eucaristía en San Pedro, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, con veneración posterior a las imágenes durante todo el día.

¿Desde dónde saldrá el Cristo del Cachorro?

Tras los actos en San Pedro, las imágenes serán trasladadas de forma privada el mismo viernes por la tarde a una carpa instalada en la Piazza de Celimontana, punto de inicio y final de la gran procesión del sábado. Esta estructura representa simbólicamente la Puerta Santa, evocando el sentido del Año Jubilar como apertura a la gracia y la conversión. Durante la noche y la mañana del sábado, los equipos de priostía prepararán los pasos procesionales.

Recorrido del Cachorro en Roma el día 17 de mayo

El Cristo de la Expiración estará aproximadamente seis horas y media en procesión por Roma. El recorrido, de 3,75 km, comenzará a las 14:00 horas desde Piazza Celimontana, y la imagen del Cachorro saldrá a las 15:00. Pasará por puntos emblemáticos como el Coliseo, Circo Máximo y viale Aventino, alcanzando el palco de autoridades a las 18:00 y finalizando a las 21:30 horas:

Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

Las otras imágenes que acompañan al Cachorro en el Jubileo de Cofradías

Antes de la salida del Cachorro y la Esperanza, una pre-procesión recorrerá el mismo itinerario desde las 14:00 horas, con la participación de las siguientes cofradías:

Real y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento (Mafra, Portugal)

(Mafra, Portugal) Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros (Ciudad del Vaticano)

(Ciudad del Vaticano) Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno (León, España)

(León, España) Priorato Ligur de Cofradías (Génova, Italia)

(Génova, Italia) Archicofradía de La Sanch (Perpiñán, Francia)

(Perpiñán, Francia) Cofradía de Maria Addolorata (Enna, Italia)

¿Cuándo regresa el Cachorro a Sevilla?

La procesión concluirá en la carpa de Piazza de Celimontana. Desde allí, el Cristo de la Expiración y la Esperanza de Málaga regresarán a sus ciudades de origen, al no participar finalmente en la misa de entronización del Papa León XIV, prevista para el domingo 18 de mayo. El retorno está previsto para ese mismo domingo o el lunes 19, siguiendo el mismo protocolo de condiciones y seguridad del viaje de ida.