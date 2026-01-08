Las rebajas, ese señuelo

Hasta el prosaico asunto de las rebajas ha entrado en un desorden generalizado, pero en el recuerdo queda cuando antañazo llegaba el tiempo de las susodichas rebajas. Zafarrancho de rebajas en todos los comercios con su pistoletazo de salida y todo, así como a las diez en todos los relojes de la mañana. Un buen puesto en la parrilla de salida se cotizaba al alza y el personal peleaba su terreno como si defendiese la frontera. Y en dando las diez, la desbandada a la busca y captura de la braga y el calzoncillo a bajo precio, aunque si surge la gran ganga, por ejemplo la de un camello baratito o un tranvía a precio de saldo, pues se aprovecha. Día de compras ventajosas y también de artículos que no sirven para nada o que maldita la falta que hacen. Y a partir de ese zafarrancho de rebajas se inicia una cuesta que cada vez se antoja más empinada, más dificultosa de superar mientras las ofertas para el consumismo más desatado se multiplican. Rebajas, rebajas y más rebajas, lo gratis, cueste lo que cueste.