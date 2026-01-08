Los palcos de la Semana Santa de Sevilla superan en 2026 los mil euros

Los palcos de la carrera oficial costarán, por primera vez, más de mil euros. Se trata de una de las novedades que traen consigo los precios de los abonos de la Semana Santa, en los que el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha aplicado una subida general del 3% en todas las tarifas. El incremento acumulado desde comienzos de siglo roza el 140%. El plazo para la solicitud de dichas localidades estará abierto hasta el 31 de enero.

Acabadas las fiestas navideñas, la Semana Santa de Sevilla empieza a tomar forma. Se abre uno de los plazos más esperados por los sevillanos, el de la renovación y solicitud de abonos de la carrera oficial. El Consejo de Hermandades informó ayer de las novedades de este periodo, tanto para quienes ya son titulares y procedan a su renovación como para quienes lo soliciten o quieran cederlo temporalmente a la institución cofradiera.

La principal novedad, como es habitual, viene en los precios. Para este ejercicio, dichas localidades –una de las más codiciadas en la ciudad junto a las casetas de la Feria– experimentan un encarecimiento en sus tarifas del 3%. Dicha subida permite una variación en los costes que va desde los 90,50 euros en el abono más barato a los 1.016,77 por el más caro.

Las tarifas

Este último corresponde a los palcos de las filas 1 y 2 de los sectores A y B de la Plaza de San Francisco, así como para la fila 1 del sector C de este mismo enclave. Es la primera vez que el coste de dicha localidad supera los mil euros.

Para los palcos de la Avenida de la Constitución, el precio fijado es de 931,95 euros, cantidad que se aplica a las filas 3, 4 y 5 de las zonas A y B; y de la fila 2 del sector C en la Plaza de San Francisco. Para el resto de localidades en este enclave el coste oscila entre los 749,29 y 837,76 euros.

Como es habitual, los precios más económicos se ofrecen para las sillas de la Plaza de la Virgen de los Reyes, el tramo final de la carrera oficial. El coste de las localidades aquí es de 90,50 euros. En la Plaza de la Campana dicho precio varía entre los 152,29 euros de las sillas situadas a ras de suelo y los 197,96 euros para las que se colocan en la tribuna. También hay variación para las sillas distribuidas en la Avenida de la Constitución. Desde el Banco Santander hasta la Punta del Diamante, el precio del abono es de 126,54 euros; igual que el dispuesto para la zona que abarca desde el edificio Filella hasta la calle García de Vinuesa. Finalmente, de la calle Alemanes a la Puerta de San Miguel de la Catedral, el importe es de 122,69 euros.

Si se toma como referencia el abono más caro de una silla en la Campana, éste ha subido un 137% desde 1999, el último año del siglo XX. Desde entonces, ha pasado de costar 83,50 euros a 197,96. Los cofrades pagan 114,46 euros más por esta codiciada localidad de la carrera oficial.

Los plazos

En cuanto a los plazos, la fecha límite para efectuar el pago es el 31 de enero. Desde el 1 de enero se puede acceder a la plataforma digital habilitada y gestionar los abonos, mediante la realización de pagos, solicitudes o cesiones. La retirada de los abonos de los palcos se realizará del 2 al 6 de febrero; para los de la Campana, del 9 al 13 de febrero; los de la Avenida, del 16 al 20 de febrero; y los de Sierpes y la Plaza de la Virgen de los Reyes, del 23 al 27 de febrero.

Las cesiones temporales se realizarán del 1 al 31 de enero en la plataforma digital; o bien de manera presencial en la sede del Consejo. El plazo será del 12 al 30 de enero. En el caso de las nuevas solicitudes, el trámite presencial se realizará únicamente del 26 al 30 de enero.