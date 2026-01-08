María Jesús Montero presenta mañana el nuevo modelo de financiación autonómica

Un grupo de técnicos del Ministerio de Hacienda lleva más de un año trabajando en ello, y será mañana cuando la ministra María Jesús Montero lo presente: el nuevo modelo de financiación autonómica, el sistema que reparte los fondos entre las comunidades y que, además, debe responder a la alianza que el Gobierno mantiene con ERC y, en buena medida, con Junts. Montero ya había trasladado que su voluntad era presentar este modelo como culminación de su gestión al cargo de Hacienda, porque además entendía que asi se aseguraba que Andalucía no saliese mal parada.

Del nuevo modelo, que ha estado guardado bajo siete llaves, se sabe poco, pero sí que habrá una mayor participación de las comunidades en la recaudación del impuesto de IRPF y/o de IVA, que ahora es del 50%, que habrá más dinero para el cojunto y que las diferencias actuales, que llegan a superar los 1.000 euros por habitante entre la más beneficiada y la más perjudicada, se reducirán hasta un porcentaje que puede ser el 10%. Esto último no es seguro.

Distintos analistas sostienen que, con esos cálculos, Andalucía podría recibir una cifra extra cercana a los 4.000 millones de euros. En Cataluña se estima que ésa sería la cifra también para esta comunidada, aunque todo esto está por definir. ERC ha hecho público sus recelos hacia María Jesús Montero, porque considera que su condición de candidata andaluza a la Junta influye en el modelo.

El actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA) es del año 2009, se aprobó en los mandatos de José Luis Rodríguez Zapetero y lleva caducado una década. Su problema principal ha sido que la composición de varios fondos alteraba bastante la financiación por habitante ajustado. Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha han sido las más perjudicadas.