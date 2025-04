Saúl y el efecto dominó de una medular indefinida

En el entrenamiento de este viernes no estuvieron Juanlu y Suso. Son dudas para el partido del domingo. “Juanlu tuvo el jueves un pequeño golpe en la cadera con afectación en el glúteo. Parece que no es nada importante y este sábado debería probar, lo veremos. Queda poco para el partido aunque no debería haber problema. Y Suso tiene una sobrecarga en el aductor. Acabó el entrenamiento del jueves con molestias y hoy ha consensuado con los médicos no salir. Imagino que el sábado debería salir. No son problemas graves”. Con la recuperación de Agoumé y Sow –se perdieron el derbi al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas– García Pimienta podría disponer de toda su plantilla a excepción del lesionado de larga duración Nianzou.