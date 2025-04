García Pimienta: "Quedan nueve partidos, 27 puntos... es muchísimo"

A García Pimienta le queda mucha cuerda. Al menos hasta el final de esta Liga. Al entrenador del Sevilla se lo nota al margen del arduo debate sobre su figura. Un debate que ya incluso ya atañe a si terminará la temporada. Él lo ve claro: "Queda muchísimo". Y no sólo eso. Un triunfo lo cambiaría todo...

Pero, ¿cómo está el vestuario tras la dura derrota en el derbi? "Con ganas de revertirlo. Sabiendo de la dificultad del partido contra el Atlético de Madrid. Empezamos la semana de forma jodida con la derrota en el derbi. Pero tuvimos el lunes el pos partido, el martes el descanso y a partir del miércoles ya hemos estado con los ánimos a tope. Visualizamos todo lo que hicimos bien y mal en el derbi para corregir las situaciones. Y ya centrados en el partido con el Atlético de Madrid, que va a ser un partido muy exigente".

Una pregunta casi obligada era lo que ha generado la opinión de Carmona sobre que no hubo plan B en la segunda parte del derbi. "Los jugadores son personas y pueden decir lo que piensen. Cada uno puede dar su opinión. Todas estas cosas las hablamos dentro... El plan B. Si hubiésemos marcado con Akor Adams y Lukébakio en el campo juntos se habría hablado de que sí había plan B. Yo creo que lo que tenemos que hacer es exigirnos cada uno más. Quedan nueve partidos y 27 puntos, es muchísmo. Queda lo mejor de la temporada. Tenemos que trabajarlo todo y mejor en los entrenamientos y exigirnos más en el día del partido".

Dos equipos en depresión

Si el Sevilla está deprimido también lo está el Atlético tras haber dicho prácticamente adiós a todos sus objetivos en la temporada actual... O no: "Es cierto que el Atlético se ha llevado los dos palos de la Champions y la Copa del Rey, pero ha sido eliminado por el Real Madrid por penaltis y por el Barça con solamente una diferencia de un gol. Entonces ha estado en las tres competiciones hasta el final y todavía le queda la Liga. Hay 27 puntos en juego y seguro que la va a disputar y luchar por el título de Liga. Es un equipazo con dos plantillas titulares. Y va a ser un partido muy difícil, una muy buena prueba para nosotros.

"Estamos con ganas de revertir esta situación de las dos derrotas consecutivas y darle esa alegría a la afición que queremos en el Ramón Sánchez-Pizjuán", insistí el técnico.

Lo malo... y lo bueno del derbi

García Pimienta también valoró cosas positivas del partido del derbi: "El día después del descanso hacemos la valoración con una sesión de vídeo. Potenciamos las cosas que hicimos bien, especialmente en la primera parte, con buen juego y saliendo bien a la contra, generando situaciones de peligro muy claras, con el gol de Rubén y dos de Isaac que no pudimos materializar. En la segunda parte sí nos faltó fútbol, nos faltó generar ocasiones de gol y estar más metidos en el partido a nivel ofensivo. Sí acabamos el partido de la forma más ofensiva que pudimos, con Akor Adams y Lukébakio en punta, Idumbo en la derecha, Ejuke en la izquierda, Peque como mediapunta y Saúl como referencia por delante de la defensa y dos laterales ofensivos como Juanlu y Pedrosa. Los únicos jugadores defensivos eran Badé y Kike Salas. Metimos toda la artillería a nivel ofensivo que teníamos en el banquillo. Pero es cierto que no generamos ocasiones de gol para hacerles daño. Eso es un déficit que lo hemos hablado y corregido en la sala de vídeo. Tenemos ganas de revertir la situación para que un partido que se nos ponga en contra tengamos la ocasión en la segunda parte, como hemos hecho en otros partidos, de darle la vuelta al marcador".

La confianza de Del Nido Carrasco

Preguntado si se siente arropado por la directiva fue rotundo: "Confianza máxima en lo que se está haciendo. Es una derrota muy dura. Sabemos lo que significa un derbi en esta ciudad. Lo viví en primera persona con la victoria que conseguimos en la primera vuelta, que todo era maravilloso y conseguimos hacer muy buen partido y ganar los tres puntos. Nos tocó sonreír en esa primera vuelta. El otro día en la segunda parte no estuvimos bien. Me sabe muy mal por la afición porque sé lo que significa para ellos. Y realmente la plantilla y el cuerpo técnico, todo el club, estamos muy jodidos por todo lo que representa. El presidente tiene conmigo un comportamiento ejemplar. Pero no tras este partido. Son muy cercanos siempre y me transmite sin duda la confianza para seguir de cara al partido que viene contra el Atlético de Madrid".

La pésima racha como local

El Sevilla no gana en Nervión desde el 14 de diciembre. "Es un dato bastante duro. Desde la despedida de Jesús Navas en diciembre no somos capaces de ganar en casa. Creo que hemos hecho partidos buenos y que podíamos haber merecido más por ocasiones. Contra el Valencia generamos ocasiones suficientes. El día del Espanyol... El día del Mallorca se nos escapa el triunfo en el último minuto. Una segunda parte no muy buena con el Barça pero sí la primera parte. El día del Athletic fue un partido muy igualado en el que tuvimos ocasiones y esa falta de efectividad nos falló. Y también hemos hecho cosas no buenas porque no hemos conseguido ganar. Tenemos que coger todo lo bueno que hemos hecho y potenciar el jugar en casa, porque nuestra afición a la que la pelota rueda un poquito y le damos la afición se vuelca con el equipo. Tiene que ser el jugador número doce que nos lleve en volandas porque siempre lo hace y que sea un calvario el equipo contrario jugar en el Sánchez-Pizjuán. Ya es un reto nuestro volver a ganar en casa ante el Atlético de Madrid".

Llevar el peso o esperar

Cuando el Sevilla tiene que llevar el peso del partido sufre más para crear y defenderse. Es ley natural. El Atlético puede ser un rival propicio para jugar a la contra... o para ser protagonista con el balón. "Yo creo que hemos hecho muy buenos partidos en ese sentido (con protagonismo). Recuerdo el del Girona o el de la Real Sociedad en el que fuimos capaces de alternar las dos fases. Hay momentos en el que el rival te somete porque tiene criterio y a nivel asociativo son buenos igual que tú o más y el equipo defiende junto, muy ordenado, con poquita distancia entre los jugadores y supone una dificultad enorme para el rival generarte ocasiones de gol. Y eres capaz de robar y salir a la contra: hemos marcado goles así y con mucho peligro con jugadores específicos que hacen daño de esa manera. Pero también somos un equipo a nivel asociativo que cuando tiene el balón hemos ganado la posesión en la mayoría de los partidos. Nos sentimos cómodos con el balón y somos capaces de generar peligro. Y eso lo tenemos que alternar: el jugar con balón y ser valientes y cuando tengamos que estar más replegados para salir a la contra hacerlo también".

En resumen: "Tener efectividad de cara a la portería contraria y seguridad defensiva también. Ese es el reto que tenemos para el domingo con el Atlético de Madrid".

Un partido especial para Saúl

Lógicamente se trata de un partido distinto para Saúl como ex jugador atlético... "Son partidos especiales. Cuando juegas en el equipo en el que has estado tanto tiempo, te has criado allí de chaval... Saúl es una leyenda del Atlético de Madrid. Saúl es un grandísimo profesional que siempre entrena bien y siempre está preparado. Si lo consideramos oportuno, como ha sido siempre, participará el domingo de inicio o en la segunda parte".

"Es un jugador importante. Es uno de los capitanes. Tuvo la desgracia de la lesión que lo apartó unos meses. Siempre tiene una sonrisa y nos da variabilidad. Incluso ha jugado de lateral. Tiene mucha experiencia en un club como el Atlético y en este tramo final estoy seguro que va a ser importante para el equipo", aseguró García Pimienta.

Lo anímico para el resto de Liga

Insistió el técnico en lo mucho que queda para tirar ya la toalla y empezar con análisis negativos o sacar conclusiones definitivas: "Estamos jodidos porque no fuimos capaces de conseguir la victoria en un derbi con toda la repercusión que tiene. Pero nos quedan nueve partidos por delante. Son 27 puntos y estamos en una zona en la que si nos ganamos el derecho podemos pelear por cosas importantes. Ese es el reto, empezando por el partidazo del domingo contra un gran rival como el Atlético que viene herido de una eliminación. Con muchas ganas de volver a ganar. Si logramos la victoria el domingo veremos las cosas de forma muy diferente".

Juanlu y Suso, las únicas dudas

En el entrenamiento de este viernes no estuvieron Juanlu y Suso. Son dudas para el partido del domingo. "Juanlu tuvo el jueves un pequeño golpe en la cadera con afectación en el glúteo. Parece que no es nada importante y este sábado debería probar, lo veremos. Queda poco para el partido aunque no debería haber problema. Y Suso tiene una sobrecarga en el aductor. Acabo el entrenamiento del jueves con molestias y hoy ha consensuado con los médicos no salir. Imagino que el sábado debería salir. No son problemas graves".