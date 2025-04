Carmona: "No teníamos un plan B cuando nos pusimos por debajo en el derbi"

La rueda de prensa intersemanal del Sevilla Fútbol Club no era un plato de buen gusto para ninguno de los futbolistas que pudieran salir a hablar. En esta ocasión le ha tocado a José Ángel Carmona, canterano del combinado hispalense que ha reconocido estar "jodido" por "perder este partido", ya que "siempre duele más que cualquier otro, sobre todo por la gente". El lateral, consciente de que "son más que tres puntos", ha asegurado que ahora "toca levantar cabeza y pensar en el próximo partido".

Tras una "semana rara" porque "hasta el jueves no pudimos estar todos juntos", Carmona asegura que "no hay excusas", sobre todo porque "nos hacen dos goles antes de la primera parte y en la segunda no estuvimos a la altura de este escudo". Cuestionado acerca de la continuidad de Xavi García Pimienta, el futbolista ha comentado que en el vestuario están "contentos con el míster" y no tiene "ni idea de nada raro".

José Ángel Carmona, llegando a Santa Justa. / Juan Carlos Vázquez

Una "serie de errores" y el silencio de la directiva

Carmona se ha mostrado de acuerdo con las palabras del técnico catalán tras el derbi y la "fata de picardía" en la defensa, aunque ha repartido culpas en los tantos del Real Betis: "El primer gol es una jugada en la que tenemos una serie de errores y no somos contundentes. No creo que sea problema sólo de la defensa, son muchos detalles y hoy lo hemos estado analizando con calma", aunque también ha puntualizado que "el segundo es un acierto de ellos. Nos faltó contundencia y saber jugar los últimos minutos de la primera parte".

El anotar tan pronto pareció un problema para el conjunto de Nervión, y el lateral sevillista ha reconocido que les faltó "personalidad de marcar el gol y no echarnos para adelante", añadiendo que las ganas por cerrar el partido tan pronto fueron un lastre a la hora de finalizar el encuentro: "Si crees que va a terminar el partido en el minuto 20, vas mal".

La presencia de Del Nido Carrasco, Víctor Orta y Gaby Ruiz en el entrenamiento, cuando más cuestionada está la continuidad de García Pimienta, no ha sorprendido a la plantilla, y Carmona ha reconocido que suelen acompañarlos durante las sesiones matinales, aunque en el día de hoy no han tenido ninguna charla con el vestuario. Los que sí han hablado entre ellos son los futbolistas, y el canterano ha reconocido que todos "somos consciedntes de la importancia de este partido", repitiendo que no estuvieron "a la altura".

Xavi García Pimienta en la banda del Benito Villamarín. / Antonio Pizarro

Europa, perjudicada por no tener "un plan B"

Con dos derrotas consecutivas, Carmona se ha mostrado consciente de que el equipo viene "de la peor racha desde que empezó el año", siendo "la último bastante dolorosa". Pese a esto, en el club se muestran optimistas con poder lograr la clasificación europea para la próxima temporada: "Quedan 9 partidos y estamos a cuatro puntos. La posibilidad existe y es más alta de lo que la gente piensa, así que hay que darlo todo para que a final de temporada nos miremos a la cara y estemos orgullosos"

El canterano sevillista considera que la derrota frente al eterno rival no fue por "falta de talento", y señala que e equipo no tenía "un plan B cuando nos pusimos por debajo en el marcador. Teníamos pensador estar en un bloque medio y salir a la contra", reconociendo que les dolió "tanto el gol que no supimos reaccionar".

Pese a estar "muy feliz" porque "se está dando todo como quería", el visueño ha reconocido que se encuentra "frustrado porque no se están dando los resultados". Conocedor de la época dorada del Sevilla, Carmona ha sido claro asegurando que "personalmente me duele, porque me gustaría estar arriba y en competición europea", añadiendo que mentiría "si te digo que mi objetivo no es clasificarnos para Europa". Consciente de que al equipo le está "faltando la regularidad", el futbolista ha comentado que en el vestuario "lo hablaremos durante la semana, porque quedan nueve partidos y tenemos que dar lo mejor de nosotros".