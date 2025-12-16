La Junta del Betis, con el Villamarín como pilar del futuro

La Junta del Betis ha sido una balsa de aceite para los actuales rectores del club verdiblanco (ABA), que han puesto de relieve el futuro del club de Heliópolis con la reforma y terminación del Benito Villamarín, tratado en el punto 3 del orden del día por parte del presidente, Ángel Haro, que dio a conocer detalles muy interesantes, como la fecha prevista de terminación de la obra: el 2 de mayo de 2028.

Constructoras candidatas y calendario de obras

El máximo dirigente bético indicó que ya hay tres constructoras candidatas: Sacyr, FCC y Acciona. El próximo 27 de febrero se debe firmar el contrato para comenzar las obras tras la demolición de Preferencia, y el resto de la construcción debe comenzar el próximo mes de julio. Pero la fecha más importante es la del 2 de mayo de 2028, como "fecha de terminación del estadio".

Además, Haro explicó que el coste total del proyecto es de 262,371 millones de euros, tanto la construcción del estadio como el edificio anexo.

Financiación del nuevo Villamarín

En cuanto a financiación, los orígenes de la obra parten de 15 millones de euros de CVC y 247,371 millones de un crédito.

"Fondos CVC para la primera fase de demolición. Tenemos avanzada la financiación para el estadio. Los tres estudios de viabilidad han llegado a que la generación de ingresos del nuevo estadio permite pagar los servicios de la deuda".

Las plusvalías, clave en el crecimiento deportivo

Al margen del estadio, el dirigente resaltó la importancia de la venta de jugadores (plusvalías) como línea fundamental para seguir con el crecimiento en plantilla:

"Para mantener inversión alta estamos obligados a tener beneficios por la venta de futbolistas".

La Cartuja y el recuerdo de la final europea

Por último, el presidente verdiblanco también tuvo una mención a la final de la Conference y agradeció a los béticos el traslado a La Cartuja, pese a las molestias:

"Haremos más bética a La Cartuja en la mudanza para el gran proyecto estratégico de este consejo, el nuevo estadio Benito Villamarín. No es una actuación urbanística, será uno de los puntos de referencia de Sevilla. Un gran proyecto para disfrute de los béticos".

Aprobación del punto clave del orden del día

Ese punto 3 fue aprobado por 165.507 votos a favor, 257 en contra y 827 abstenciones. A la Junta del Betis concurrieron 166.592 acciones, un capital social presente representado del 70,9 %, quórum adecuado para la celebración de dicho acto.

Aprobación de cuentas y resultados económicos

La aprobación de las cuentas (puntos 1 y 2 del orden del día) fue otro aspecto destacado. José María Pagola tomó la palabra para explicar los números.

El Betis cerró en junio el ejercicio 2024-25 con un superávit de 5.577.534 euros, que se quedan en 4.568.734 euros limpios después de impuestos. Además, la cifra de negocio del club ha ascendido de 138,6 millones de euros (30-06-2024) a 150,6 millones (30-06-2025). Con la final de la Conference, el Betis pasó de 15,7 a 20,7 millones en ingresos por competiciones europeas.

Salarios, Ebitda y patrimonio

Pagola resaltó que "la apuesta por la mejora deportiva es importante, con 80 millones de gastos en salarios". También destacó que "tenemos un Ebitda de 46 millones, lo que indica la capacidad de generar ingresos del club".

Asimismo, indicó que "aunque el patrimonio neto es negativo (39,8), el préstamo del Plan Impulso (CVC) (70,8) permite que sea positivo", alcanzando una cifra de 30 millones de euros.

Deuda y previsiones de futuro

A 30 de junio de 2025, el fondo de maniobra era negativo por 24,433 millones de euros, aunque la sociedad ha formalizado diferentes vías financieras teniendo en cuenta el Plan de Negocio y los ingresos del futuro estadio.

En cuanto a la deuda, el consejero indicó que "la deuda global del club asciende a 280.862.969 euros, siendo 216 a largo plazo y 64 a corto". La deuda neta es de 207 millones de euros, con unos ingresos relevantes de 238 millones, lo que sitúa el ratio de deuda por debajo del 100 %.

De cara al próximo curso, Pagola avanzó que "tenemos previstos 203,76 millones de euros de ingresos para el presupuesto de la temporada 25-26". Punto 1: 165.546 votos a favor, 128 en contra y 1.017 abstenciones. Punto 2: 161.798 votos a favor, 167 en contra y 4.626 abstenciones.