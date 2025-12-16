Una sevillana a Joaquín, el momento más simpático en la Junta del Betis

Uno de los momentos más simpáticos de la Junta del Betis se ha vivido en cuanto a la aprobación del punto 4 (Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. Joaquín Sánchez Rodríguez). En ese momento, un accionista, Pepe Caro, tenía la palabra y le cantó una sevillana al portuense.

"Es la finta y el sprint. Y en el Betis todavía. Capitán Joaquín Sánchez, Puerto de Santa María. Soy leyenda verdiblanca, que pusieron las trece barras y conoce España entera. Jugadores del Real Betis producto de su cantera", decía parte de la letra.

Antes, el presidente, Ángel Haro, indicaba lo siguiente sobre la idoneidad para el puesto por parte de Joaquín: "Es uno de los futbolistas más relevantes de la historia del Betis, dos veces campeón de Copa y con 528 partidos disputados con el primer equipo verdiblanco. Ha desempeñado funciones institucionales y deportivas y ahora ha aceptado la responsabilidad de formar parte del consejo de administración. Es un accionista relevante y solicito su ratificación como consejero por cooptación".

Este punto fue aprobado por 165.585 votos a favor, 242 en contra y 764 abstenciones.