Ya hay fecha para el Nuevo Benito Villamarín: 2 de mayo de 2028 y casi 300 millones de euros

El presidente del Betis, Ángel Haro, en el punto 3 del orden del día (Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025), ha dado a conocer detalles importantes en cuanto a la reforma y terminación del Benito Villamarín.

Haro ha indicado que ya hay tres constructoras como candidatas, que son Sacyr, FCC y Acciona. El próximo 27 de febrero se debe firmar el contrato para comenzar las obras tras la demolición de Preferencia y el resto de la construcción debe comenzar el próximo mes de julio. Pero la fecha más importante es la del 2 de mayo de 2028, como "fecha de terminación del estadio", indicó el máximo dirigente verdiblanco.

Además, Haro ha explicado que el coste total del proyecto es de 262.371 millones de euros, tanto la construcción del estadio como el edifico anexo. Y en cuento a financiación, los orígenes de la obra parten de 15 millones de euros de CVC y 247.371 millones de un crédito. De esta forma, el club verdiblanco avanza en la continuación de una gran obra.

"Fondos CVC para la primera fase de demolición, tenemos avanzada la financiación para el estadio. Los tres estudios de viabilidad han llegado a que la generación de ingresos del nuevo estadio permite pagar los servicios de la deuda. Esta vía será más eficiente desde el punto de vista de costes de la obra; lo hicimos con Gol Sur y fue un éxito", añadió al respecto Haro.

Al margen del estadio, resaltó la importancia de la venta de jugadores (plusvalías) como línea fundamental para seguir con el crecimiento en plantilla. "Somos un club más sólido que otros años, pero con prudencia, crecimiento y estabilidad. Ha sido un año récord en ingresos ordinarios de la compañía. Nos estabilizamos dentro del grupo de equipos que luchan por Europa. Todavía los ingresos ordinarios propios de nuestra actividad no son suficientes para cubrir los gastos operativos. Para poder cuadrar las cuentas debemos tener plusvalías por ventas de jugadores. Para mantener inversión alta estamos obligados a tener beneficios por la venta de futbolistas. La cantera y venta de jugadores es fundamental".

El presidente verdiblanco también tuvo una mención a la final de la Conference: "No quiero olvidarme de la final de Breslavia. El rival fue mejor que nosotros, pero el recuerdo de la grada es algo que nunca olvidaremos. Seguridad de que viviremos más ocasiones como esta. El recorrido europeo del año pasado nos ayuda a afrontar esta Europa League con más experiencia y más fuerza".

Por último, Haro agradeció "a los béticos por el traslado a La Cartuja. El proceso no ha acabado. Haremos más bética a La Cartuja. Mudanza para el gran proyecto estratégico de este consejo, el nuevo estadio Benito Villamarín. Constituye el pilar más relevante de la estrategia del Betis a medio y largo plazo. No es una actuación urbanística, sino una modificación del modelo de club, permitirá incrementar el patrimonio del club. Dos ciudades deportivas y un gran estadio. El Benito Villamarín será uno de los puntos de referencia de Sevilla. Un gran proyecto para disfrute de los béticos".

En este punto, las quejas principales de algunos accionistas se han centrado en la mejora de la Oficina de Atención al Bético, algo a lo que se ha comprometido el club verdiblanco. "Abriremos una oficina de forma física en la puerta 16 del estadio La Cartuja. El compromiso por mejorar por parte del club es alto", ha indicado el director de presidencia del Betis, Julio Jiménez Heras. "La idea es aprender de los errores para cuando volvamos al Villamarín", dijo Federico Martínez Feria, director general, también al respecto en su comparecencia para mejorar algunas cuestiones de acceso al recinto cartujano.