Aprobadas las cuentas del Betis en la Junta por mayoría abrumadora

A la Junta del Betis concurrieron 166.592 acciones, un capital presente representado del 70,9%. Quórum por tanto adecuado para la celebración de dicho acto. Y los dos primeros puntos tienen que ver con la aprobación de las cuentas.

Se trataron conjuntamente pero se votaron por separado, saliendo ambos favorables de forma categórica: 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025. 2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

Fue el consejero José María Pagola el que, como viene siendo habitual, tomó la palabra para explicar las cuentas. El Betis cerró en junio el ejercicio 2024-25 con un superávit de 5.577.534 euros, que se quedan en 4.568.734 euros limpios después de impuestos. Además, la cifra de negocio del club verdiblanco ha ascendido desde los 138,6 millones de euros (30-06-2024) a los 150,6 (30-06-2025). Por ejemplo, con la final de la Conference, el Betis pasó de 15,7 a 20,7 millones en ingresos por competiciones europeas.

Pagola resaltó que "la apuesta por la mejora deportiva es importante, con 80 millones de gastos en salarios". Además, también resaltó que "tenemos un Ebitda de 46 millones. Esto indica la capacidad de generar ingresos por parte del club es un dato muy relevante", añadió Pagola.

También indicó Pagola que "aunque el patrimonio neto es negativo (39,8), el préstamo del Plan Impulso (CVC) (70,8) permite que sea positivo" en una cifra de 30 millones de euros. Resaltar también que a 30 de junio de 2025, el fondo de maniobra era negativo por importe de 24,433 millones de euros y la Sociedad (Betis) ha formalizado diferentes vías financieras, teniendo en cuenta el Plan de Negocio como lo que pueda generar el futuro estadio.

En cuanto a la cuestión de la deuda actual, el consejero indicó que "la deuda global del club asciende a 280.862. 969, siendo 216 a largo plazo y 64 a corto". Y en cuanto la deuda neta "es de 207 millones de euros a 30 de junio 2025". Y es que el club verdiblanco tiene "unos ingresos relevantes de 238 millones, por lo que el ratio de deuda está por debajo del 100%, el tope que se considera excesivo".

Por último, de cara al curso venidero, Pagola dio a conocer que "tenemos previsto 203,76 millones de ingresos previstos para el presupuesto de la temporada 25-26".

Tras el turno de intervenciones, tomó la palabra José Miguel López Catalán, resaltando lo siguiente sobre la inversión en el mercado de invierno planteada por un accionista: "Tenemos el mayor gasto de plantilla de la historia con 130 millones de euros. Estamos haciendo el mayor esfuerzo posible".

Otra cuestión fue atendida por el presidente, Ángel Haro, referente a la Oficina de Atención al Bético: "Vamos a retomar el tema de la Oficina de Atención al Bético de forma presencial".

Luego llegó el turno de las votaciones. El punto 1 fue aprobado por 165.546 votos a favor, 128 en contra y 1.017 abstenciones. El punto 2: 161.798 a favor, 167 en contra y 4.626 abstenciones.