La extraña desaparición de la columna de la calle Rodríguez Marín en Sevilla

Una columna derribada y un presunto intento de robo. Es la historia que supuestamente hay detrás del desaparecido pilar (de origen romano, según los expertos) que existía hasta hace dos semanas en la esquina de la calle Rodríguez Marín con Caballerizas, junto a la iglesia de San Ildefonso, en pleno Casco Antiguo de Sevilla. Un ejemplo más de la vulnerabilidad a la que está expuesto el patrimonio de la ciudad.

La columna en cuestión es de las denominadas -según los especialistas- como material de acarreo, es decir, de procedencia romana, al formar parte en su origen de un conjunto arquitectónico que ya no existe y a la que se le dio una segunda vida en la referida confluencia. Esta reutilización se convirtió en una práctica muy habitual en Sevilla, al carecer de canteras de piedra cercanas. La antigua Híspalis romana hizo tal función.

La columna fue derribada hace dos semanas, según testigos de la zona, por el choque de un vehículo. La colisión provocó que se fragmentara en dos partes. La parte superior quedó esparcida en el suelo y la inferior aún de pie, aunque fácilmente extraíble del muro en el que descansaba. Tal circunstancia la han aprovechado quienes han intentado llevarse el referido pilar. Así lo han denunciado en redes sociales quienes se han hecho eco de la supuesta sustracción frustrada, como el usuario Javier Abad.

Estado en el que quedó la columna tras el choque de un vehículo. / Redacción Sevilla

Los vecinos aseguran que días atrás, también de noche, se llevaron la parte superior de la columna, la que estaba en el suelo. Dos personas intentaron hacer lo mismo la pasada noche con la parte inferior de la estructura, pero fueron sorprendidos en el momento en el que la introducían en el maletero de un coche. La Policía Nacional no ha podido confirmar a Diario de Sevilla si estos hechos se han denunciado.

"Quienes la hayan visto estos días en el suelo han venido a llevársela. Ya hicieron lo mismo con la parte superior, que estaba en el suelo, y anoche lo intentaron con la que quedaba en pie", afirma uno de los residentes del barrio.

Como resultado de este choque e intento de robo, la esquina de Caballerizas con Rodríguez Marín aparece este jueves con buena parte del enfoscado venido abajo (dejando visible la estructura el muro de ladrillos) y sin rastro de la referida columna, elemento de acarreo que tanto caracteriza a las casas solariegas de Sevilla. Dicha superficie, eso sí, se encuentra precintada para evitar daños ante posibles nuevos desprendimientos de la fachada del inmueble ubicado en esa confluencia.