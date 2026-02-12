La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida y la comparsa de Alcalá de Guadaíra, a la Gran Final del Falla haciendo historia

Las agrupaciones sevillanas vivirán el viernes 13 de febrero una noche histórica con la coincidencia por primera vez de dos grupos de la provincia en la Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Se trata de la chirigota de Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida, Ssshhhhh!!!, y El Patriota, de Alcalá de Guadaíra, que marca un hito como la primera comparsa sevillana en cantar en la última noche tras revelarse como la gran sorpresa del fallo del jurado, que los clasifica junto a Los humanos, DSAS3 y Los invisibles. Los saeteros de Bizcocho, favoritos para hacerse con el primer primer premio de la historia de una agrupación sevillana en Cádiz, se jugará los premios con Los que van a coger papas, Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción) y los Stephen Hawking de Una chirigota en teoría.

La comparsa El Patriota. / Lourdes de Vicente