Otro acuerdo que se queda cojo

Los sindicatos y el Gobierno, con ausencia de la patronal, acaban de firmar un acuerdo para mejorar la prevención de los riesgos laborales. El pacto tiene mucho sentido porque se trata de atajar un mal que afecta directamente al mercado laboral (nada menos que 700 muertes se produjeron el año pasado) y porque, después de una treintena de años sin revisar, se antojaba necesario incorporar nuevas características derivadas de los avances tecnológicos. “Reforzar la protección a riesgos psicológicos, desconexión digital y los efectos del cambio climático en el trabajo”, en palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Sin embargo, no está la patronal CEOE y un acuerdo sin la patronal siempre se queda cojo. Seguramente, la ausencia de la CEOE responde más a una pataleta que viene de lejos que lo que encierra este acuerdo, en teoría, beneficioso para todos. La organización que preside Antonio Garamendi ha aducido que no le gusta ni el fondo ni la forma. Por un lado, la regulación propuesta para reforzar la vigilancia a la que obliga y el cambio del reglamento de lugares de trabajo que exige. Por otro, ha cuestionado las formas por las exigencias de Trabajo, que el pasado noviembre decidí cerrar la mesa de negociación tachando a la patronal de mostrar una “actitud inasumible e inconsecuente”. Ahí se rompió la baraja, si no estaba rota después de 20 meses de negociaciones.

Y es que llueve sobre mojado. El alejamiento de la patronal ya se ha hecho habitual en los últimos pactos, dejando en entredicho el diálogo social que tanto resaltaron los avances laborales en etapas pasadas. Los empresarios se han quedado fuera, por no estar conformes, en los últimos acuerdos importantes, tales como la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, los nuevos permisos laborales o el aumento de salario mínimo interprofesional. Pero esta vez, se podía vislumbrar un acercamiento dada las características del contenido de lo que se trataba.

Los sindicatos, no obstante, han apelado a la responsabilidad de la patronal para que reconsidere su postura y se sume, teniendo en cuenta que la mejora de las prevenciones no va contra los intereses empresariales. Asimismo, reclaman la consideración de los grupos políticos para que la normativa salga adelante lo más pronto posible, a sabiendas de que los partidos de la derecha (incluido Junts) suelen boicotear los acuerdos sin la patronal.

Este escollo, sin embargo, se puede evitar incluyendo en un real decreto reglamentario las modificaciones que se permitan sacar de la aprobación en las Cortes y aprobarlo en Consejo de Ministros. Es decir, una norma específica de riesgos psicosociales, el procedimiento ante una meteorología adversa o el reforzamiento de la vigilancia mediante agentes de prevención.