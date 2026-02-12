Caídas generalizadas

Los principales índices europeos cayeron tras la publicación del informe de empleo de Estados Unidos, ya que los mercados han reducido sus apuestas sobre los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal este año.

El Íbex 35 cerró con una caída del 0,4%, el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,2% y el FTSE inglés sorprendió con una subida del 1,1%.

Los sectores que se mantuvieron en verde fueron energía, utilities y consumo básico.

Las nóminas estadounidenses registraron en enero el mayor aumento en más de un año y la tasa de desempleo cayó inesperadamente, lo que sugiere que el mercado laboral siguió estabilizándose a principios de 2026. En enero, la economía estadounidense generó 130.000 nóminas no agrícolas, contra 48.000 en el mes de diciembre.

La jornada en Europa fue de más a menos, con el sector tecnológico tirando los índices hacia abajo ante la caída del software.

Dassault Systèmes tuvo su mayor caída diaria desde su salida a bolsa en 1996, después de que la francesa de software publicara unas débiles previsiones, que hace pensar que vaya a ser de las más afectadas por las nuevas herramientas de inteligencia artificial.