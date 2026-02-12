Con Isco todo será aún mejor

Arcadia feliz en perfecto estado de revista lo que se vive en el Betis tras aquel disgusto que fue la eliminación de Copa prácticamente arrasado por el Atlético de Madrid. Y fue la vendetta setenta horas después lo que le ha devuelto el ánimo a la habitualmente animosa clientela verdiblanca. Por lo tanto, días de vino y rosas con muchos detalles, sobre todo por la seguridad de que lo peor con Isco ya ha pasado.

Dicen los que saben que el mago malagueño va ganándole plazos a su lesión, pero por lo pronto hay que seguir confiando en los que están (Pellegrini dixit). Entretanto y aun mirando con nostalgia los acontecimientos de ayer en San Mamés y de hoy en el Metropolitano, Son Moix en el cercano horizonte. Quien la lleva la entiende y en ese apartado nadie mejor que Manuel Pellegrini, confirmado como el mejor fichaje bético del Siglo XXI.

Y hay que hacer hincapié en esas voces que anunciaban taxativamente como un fin de ciclo en cada tropiezo en general y en la catástrofe copera en particular. También los resultados de enemigos directos en la tabla como Espanyol y Celta contribuyen de forma indudable en que las pajarillas se le alegren más aún al que profesa la fe bética.

Ahora sólo resta rezar para que se acelere el retorno de Isco, pues demostrado quedó que todo mejora sustancialmente con el malagueño en cancha. Seguro que cuando llegue el O.K. para él, los ánimos serán aún mejores.