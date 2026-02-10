La obra del puente del Centenario vuelve a ralentizarse por un modificado de obra

La reforma del puente del Centenario no se ha paralizado, pero ha vuelto a ralentizarse, esta vez por un expediente de modificación de obra que aguarda una supuesta autorización del Ministerio de Transportes. Esta situación de espera de la resolución del expediente se mantiene al menos desde finales de 2025.

Así lo han asegurado fuentes del sector de la construcción, que explican que se ha realizado una adecuación de la mano de obra y de los trabajos a este proyecto pendiente de autorizacion. Esas mismas fuentes afirman que en la obra del puente trabajan actualmente menos de 100 personas.

El problema de esta obra es que se eterniza: se adjudicó para 27 meses y ha acabado duplicando este plazo por encima de los 54 meses. Es decir, que el retraso en la ejecución de las obras supera los dos años.

Trabajos de soldadura este lunes bajo el tablero del puente. / Juan Carlos Muñoz

El presupuesto de los trabajos se ha disparado desde los 86 millones en los que se adjudicó hasta los 136 millones que suma actualmente. Ylo mismo ha sucedido con los plazos de ejecución, que se han más que incumplido.

En agosto de 2021 comenzaron los trabajos de ampliación y sustitución de los tirantes de este puente con un presupuesto de adjudicación de 86.399.620 euros (impuestos incluidos).

A la lentitud con que avanzan los trabajos se sumó el año pasado el escándalo que lo vincula con el cobro de mordidas.

Trabajadores del puente del Centenario junto a material de la obra. / Juan Carlos Muñoz

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) identificó a Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE— como receptora de 1,8 millones de euros por su participación en la obra de restauración del puente del Centenario de Sevilla. Según el último informe elevado al Tribunal Supremo en relación con el conocido como caso Koldo, las pesquisas se centran en una posible estructura de amaño en licitaciones públicas, donde Servinabar habría suscrito memorandos y contratos con Acciona. En agosto de 2018, Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, firmó una declaración de emergencia para puente del Centenario de Sevilla y sobre los accesos (desvíos) por la SE-30 y la SE-40.

De acuerdo con el informe, la relación entre Acciona y Servinabar cristalizó en un memorándum que fijaba una remuneración del 2% del presupuesto neto en caso de adjudicación, sin establecer presupuesto previo.

La UCO aporta registros de 21 facturas presentadas por Acciona a Servinabar por un total de 171.916 euros entre septiembre de 2019 y mayo de 2020. Posteriormente se firmó una ampliación contractual de casi 39.000 euros para los años 2021-2022. En paralelo, la obra de acceso por la SE-40 fue dotada con 6.471.332,43 euros. La UCO detalla que, aplicando el 2% pactado, Servinabar habría facturado más de 1.699.600 euros solo por las tirantes del puente del Centenario y más de 102.200 euros en la SE-40.