El coste del puente del Centenario se eleva a los 137 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando la sustitución de los tirantes del puente del Centenario, una infraestructura clave en la provincia de Sevilla. Este proyecto, ubicado entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30, cuenta con un presupuesto que ya llega a los 136,95 millones de euros (IVA incluido).

Actualmente, se llevan a cabo trabajos de ampliación del tablero del puente, lo que implica la realización de tareas especiales en las juntas de las piezas metálicas. Por motivos de seguridad, estas operaciones son incompatibles con el tránsito vehicular.

Por consiguiente, y para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, se ha dispuesto un corte total del tráfico en el citado puente, afectando a ambos sentidos de circulación. Esta medida regirá desde las 22:00 horas del jueves 23 de octubre hasta las 06:00 horas del viernes 24.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se han establecido itinerarios alternativos debidamente señalizados. Para los vehículos que circulen sentido Huelva: el tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 (SE-30 PUENTE CENTENARIO/SE-40/A-49 HUELVA/A-66 MÉRIDA) hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por esta hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30.

El tráfico de la SE-40 desde Dos Hermanas, al pasar el cruce con la A-4, realizará el mismo recorrido. Por su parte, los vehículos procedentes de la SE-30 en sentido ascendente de P.K. se desviarán en la salida 9 (A-4 Cádiz), tomarán la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 PUERTO SEVILLA/A-49 HUELVA/A-66 MÉRIDA), y se incorporarán a la carretera de la esclusa (SE-31) para seguir la ruta previamente indicada.

En cuanto a los vehículos que se dirijan sentido Cádiz, el tráfico procedente de la SE-30 en sentido descendente de P.K. se desviará en la salida 12b (E-5/SE-40/todas direcciones, puerto sur/este/zona franca), hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, desde donde tendrán acceso a todas las direcciones, incluyendo la opción de continuar por la SE-30.