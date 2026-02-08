La dirección deportiva del Sevilla FC insiste: "Sergio Ramos no es una realidad"

En una jornada marcada por la suspensión del encuentro entre el Sevilla Fútbol Club y el Girona FC, el nombre de Sergio Ramos sigue estando a la orden del día en la actualidad del equipo hispalense. Viendo los problemas defensivos que sufre el combinado hispalense y teniendo en cuenta que el camero se ha ofrecido para regresar como futbolista en este tramo final de la temporada 2025/2026, a nadie le extrañaba que su llegada a un equipo necesitado de líderes en defensa terminara por concretarse. Sin embargo, Antonio Cordón y su equipo han dejado claro que no hay ninguna forma de que el zaguero volviera a enfundarse la elástica blanquirroja, algo que ha quedado claro de nuevo antes de que Gil Manzano decretase el principio del encuentro entre sevilistas y gironís.

José Ignacio Navarro, mano derecha del director deportivo del Sevilla, ha concedido una entrevista en los micrófonos de DAZN en la que ha vuelto a cerrar las puertas a una posible vuelta de Sergio Ramos a Nervión: "Yo creo que es un tema zanjado. Se ha hablado mucho a lo largo de esta semana y semanas anteriores de Sergio. Al final, nosotros nos remitimos a los jugadores que a día de hoy son con los que podemos contar, también contando con esos jugadores del Sevilla Atlético, y no sé las diferentes herramientas que pueden haber, pero Sergio no es una realidad. No es un jugador que esté entrenando y pueda estar a disposición de Matías, por lo tanto no tiene mucho sentido entrar en esa valoración".

Líder en goles en contra y derrotas

El tanto de Thomas Lemar al inicio del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y Girona supuso el tanto 38 encajado por el combinado hispalense en este curso de LaLiga EA Sports 2025/2026. Tras la suspensión indefinida de partido que debería haber enfrentado a Rayo Vallecano y Real Oviedo en Madrid, los hispalenses se consagran como el equipo más goleado y con mayor número de derrotas este curso, una situación que debe cambiar con caracter de urgencia si los pupilos de Matías Almeyda no quieren sufrir lo mismo que la pasada campaña para lograr permanecer una temporada más en Primera División.

Habiendo probado distintas variaciones sobre el césped, con innumerables cambios de formación y jugadores, el técnico bonaerense ha dado con la tecla en ciertos partidos, aunque no parece encontrar la estabilidad que necesita un Sevilla que sufre más de la cuenta ante rivales directos. Las derrotas ante equipos como Levante, Celta o Mallorca han hecho mucho daño en la mentalidad de un equipo cuyo objetivo es amarrar 40 puntos a la mayor brevedad posible. La incapacidad para empatar es uno de los grandes lastres del cuadro nervionense, que debe empezar a valorar sumar de uno en uno ante un final de temporada que solamente puede calificarse como exigente.