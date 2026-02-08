Atlético-Betis, partido de Liga, en directo

El Betis busca redención ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Después, de la goleada encajada en la Copa el pasado jueves en La Cartuja, los verdiblancos tratarán de reaccionar en una cita de máxima dificultad.

Pellegrini pierde al Chimy Ávila, con molestias, por lo que su sitio lo ocupa en la convocatoria el canterano Rodrigo Marina. Bellerín, Isco, Cucho, Lo Celso y Amrabat completan el parte de bajas para un duelo en el que los de Heliópolis intentarán romper la negra estadística ante Simeone, al que nunca ganó como técnico de los colchoneros en el Vicente Calderón ni en el Metropolitano.

En el Atlético, el técnico argentino tiene las bajas de Nico González, Pablo Barrios y Johnny, mientras que tiene aptos a Julián Álvarez, indispuesto el pasado jueves; y a Sorloth, que este sábado trabajó con normalidad con el grupo. Arbitra el encuentro el balear Busquets Ferrer, con Trujillo Suárez en el VAR. Se espera una gran entrada en el flamante recinto colchonero.