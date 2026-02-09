La ingente cantidad de minutos acumulados por Abde, Antony y Fornals en el Betis

La importante victoria del Betis ante el Atlético de Madrid reflejó muchas cosas que se hicieron bien, que se rectificaron, y sobre todo que Manuel Pellegrini pidió a sus jugadores tras la debacle del pasado jueves y estos pusieron en práctica. Pero otro de los elementos que reflejó el partido de este domingo fue la situación límite que viven algunos jugadores de la plantilla a nivel físico. Y es que toda la plantilla disponible lleva desde el partido contra el Oviedo, cuando se produjeron varias lesiones que se unieron a las anteriores y a las que luego se sumó la de Lo Celso, la cantidad de minutos que han tenido que jugar un grupo reducido de futbolistas ha sido demasiado alta. Eso se pudo observar en un futbolista que, cuando no puede físicamente, es otro totalmente distinto: Pablo Fornals. No estuvo bien desde el inicio en el metropolitano. Antony de hecho tuvo que ser sustituido y Abde terminó totalmente agotado.

Pero es que es algo totalmente normal. El brasileño suma ya 1505 minutos en LaLiga, 250 minutos en Copa y 480 en UEL (2.235 total). El castellonense 1858 en Liga, 360 en UEL y 154 en Copa (2.372 total). Abde 1053 en Liga, 110 en Copa, 480 en UEL y 518 Copa África. (2.161 total).

Fornals pelea con la pelota con Llorente en un lance del partido. / SERGIO PEREZ / EFE

Una pausa necesaria por el aviso de la enfermería

Ya son más de 30 las lesiones que se han producido este curso y el hecho de seguir forzando al máximo a estos futbolistas capitales en el esquema a día de hoy para el chileno podría haber sido fatal de tener que haber continuado más tiempo bajo mínimos y con partidos cada tres días.

Con la desgraciada eliminación en Copa del Rey, sólo pueden sacar un aspecto positivo: el poder tener más tiempo para descansar de cara a los choques ligueros, ya que hasta el mes de marzo no aparece de nuevo la competición europea en la que todavía los verdiblancos están más que vivos.