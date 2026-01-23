El Nápoles baraja la opción de Abde para este mercado... o junio

El futbolista del Betis Abde viene realizando un muy buen trabajo en esta primera parte de la temporada, el cual no ha pasado desapercibido para potentes clubes europeos, como es el caso del Nápoles.

El conjunto napolitano quiere reforzar la parcela ofensiva y tiene a Abde como una de sus principales opciones, bien para este mercado invernal que empieza a enfilar una frenética recta final o bien para junio, como ha podido saber Diario de Sevilla.

El Nápoles, al igual que ocurre en el fútbol español, tiene ciertas restricciones económicas para ir al mercado y necesita liberar masa salarial para poder acometer operaciones, lo cual está consiguiendo en las últimas horas con las salidas de Noa Lang al Galatasaray y de Lorenzo Lucca al Nottingham Forest.

El extremo neerlandés se ha marchado el equipo turco en una cesión de 2 millones de euros con una opción de compra (no obligatoria) al final del presente temporada de 30 millones y el delantero centro italiano está a un paso de marcharse al Forest, que pagará un millón de euros por el préstamo al Nápoles con una opción de compra (no obligatoria) de 40.

Abde es en el Betis un gran activo y pieza fundamental para Manuel Pellegrini, y en principio no contemplan su marcha salvo que llegasen propuestas en esta recta final de la ventana invernal a partir de 30 millones de euros, teniendo en cuenta que la entidad de Heliópolis tiene un 80% de su pase (el porcentaje restante es del Barcelona) y quedaría algo por amortizar (los verdiblancos sacarían partiendo de esa cifra algo más de 20,6 millones).

Así, el mercado se mueve por un Abde que tiene actualmente un valor en el mismo de 20 millones de euros (según transfermarkt) y se encuentra centrado en un Betis que espera reforzarse, como mínimo, con un delantero, sin descartar otras posiciones, como el centro del campo y el lateral izquierdo.

Ahí, los nombres de Altimira y Ricardo Rodríguez están muy candentes -sobre todo el del suizo, en la agenda del Niza- como posibles salidas, amén de la de Bakambu, sin descartar tampoco la del Chimy Ávila.