El Niza tras los pasos de Ricardo Rodríguez; el Betis rastrea el mercado de laterales

El Betis sigue trabajando en el mercado de fichajes para poder terminar el 2 de febrero con una plantilla algo más competitiva de la que tiene en estos momentos. En este sentido, desde la dirección deportiva y la zona noble de las oficinas del Benito Villamarín siempre han hecho autocrítica y han admitido que puestos como los de la delantera y el lateral zurdo se podrían mejorar, pero para ello se necesitan salidas. Para poder reforzar el lateral zurdo, tendría que producirse la salida de Ricardo Rodríguez, que termina contrato en junio.

Tal y como ha adelantado El Correo de Andalucía y ha podido comprobar Diario de Sevilla, el Niza francés puede ser una solución para el futbolista suizo, que necesita los máximos minutos posibles de cara al Mundial. Según ha podido conocer este diario, se han producido conversaciones entre las partes, que en un primer momento fueron muy positivas. Al futbolista le gustó la propuesta del equipo debido a la situación geográfica y la ciudad en sí misma y en Niza creen que puede ser una buena apuesta experimentada para pelear por la salvación.

Natan, eufórico en un entrenamiento junto a Deossa y Ricardo Rodríguez. / Juan Carlos Vázquez

Faltan más contactos pero hay buena predisposición

El Heliópolis saben que si esperan a junio, se marchará gratis. Una posibilidad que quieren evitar en estos momentos. Han comenzado solicitando cerca de un millón y medio de euros, pero todo apunta a que los franceses van a querer rebajar bastante esa cifra. Eso sí, en La Palmera no gustaría que bajase de los 700.000 u 800.000 euros. Cifra la cual se añadiría al ahorro de los poco más de 1.2 millones de euros brutos que le restan por percibir al de Suiza.

De momento, en esta operación la situación es un posicionamiento del Niza, que ya conoce las condiciones iniciales, y que debe ser quien mueva ficha próximamente. A partir de este fin de semana, las conversaciones seguirán, no sólo en este aspecto, sino también en la salida de Bakambu (no tan cercana como parece a este hora del jueves).