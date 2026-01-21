Alineación probable del Betis ante el PAOK: muchas lesiones y bajas para Pellegrini

El Real Betis Balompié afronta este jueves un importantísimo partido continental en Salónica, donde el líder de la liga griega, el PAOK, quiere aferrarse a sus últimas posibilidades de pasar a la siguiente ronda de la UEFA Europa League aunque también sin descuidar una competición nacional en la que acaban de asaltar el liderato. Sumando tres puntos, el conjunto verdiblanco se asegura estar en los octavos de final de esta competición entre los ocho primeros y librarse de esos dos partidos de la ronda de play-off que tanto desgastan en las competencias a largo plazo. Además de casi el medio millón de euros que supondría hacerse con los tres puntos.

Pero desde luego que para los de Manuel Pellegrini no va a ser nada sencillo. Con las lesiones de última hora de Rodrigo Riquelme y Antony, la convocatoria del chileno es un verdadero cuadro. Demasiada mala fortuna y muchas bajas para afrontar un partido tan importante como este.

Diario de Sevilla / DDS

El posible once del Betis ante el PAOK

Isco Alarcón, Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Rodrigo Riquelme (por una lesión muscular que lo tendrá fuera cerca de un mes), Cucho Hernández y Antony (que tiene molestias en el pubis desde después de la victoria ante el Villarreal y va a quedarse descansando) son los lesionados, mientras que además, Bakambu que está sancionado tampoco podrá jugar. Hablamos, por tanto, de ocho ausencias para el combinado de La Palmera.

Una de las grandes dudas llega en el puesto de portero. Lo normal sería que Pau López, que no juega desde octubre, sea el guardameta titular. Ángel Ortiz, Diego Llorente y Ricardo Rodríguez tienen serias opciones de tener una reválida para ganarse más minutos. Por delante, un medicampista fijo apunta a ser Pablo Fornals, que habla en rueda de prensa previa, lo que lo lleva directo al once. Lo Celso, Deossa y Marc Roca también podrían contar con bastantes minutos. Aitor no debería ser descartado para ocupar algunas posiciones ofensivas, en la que todo apunta que estará Pablo García o Chimy Ávila en alguna de ellas.

Por tanto, el once probable del Betis ante el PAOK es: Pau López; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Deossa, Marc Roca; Lo Celso, Fornals, Pablo García y Chimy Ávila.