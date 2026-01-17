Pellegrini: "Nunca hemos estado en crisis"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una muy interesante rueda de prensa tras la victoria de su equipo ante el Villarreal en una sensacional partido.

Análisis

"Muy contento. El equipo hizo un partido muy completo. Buscamos siempre la portería contraria. Estuvimos muy seguros defensivamente. Dos goles y tres puntos muy importantes para seguir en esta lucha por Europa. Hicimos un buen partido para retomar el funcionamiento como equipo que veníamos con algunos altibajos".

Gran victoria pese a las bajas

"De las bajas nunca hablo. Los importantes son los que hay para cada partido. La variante de Lo Celso por la izquierda fue muy importante. Con los movimientos del resto del equipo hicimos un partido ofensivamente con bastante llegada y defensivamente casi impecable".

¿Punto de inflexión?

"No sé si punto de inflexión. Nunca hemos estado en crisis. Ganamos y nos clasificamos en Copa incluso perdiendo el partido. Todos los equipos pasan por momentos peores y mejores, pero mostramos regularidad en tres competiciones. Tres puntos más, quedan 54 y toca a seguir buscando la clasificación para Europa. Partidos como éste nos refuerzan mucho y más con sesenta mil personas en las tribunas".

Jugar siempre con esta intensidad

"El equipo está a un punto de la Europa League, clasificado en la Copa Rey, rinde bien Europa League. El equipo tiene una idea futbolísticamente clara y la va a intentar plasmar siempre, unos días jugará mejor otro peor pero nunca una crisis de resultados. No hay ninguna falta de identidad ni de juego en el equipo".

¿Puede ir a más el Betis?

"No sé qué es ir a menos. Son pocos los equipos clasificados en tres competiciones. El fútbol es así. Importante es mantener regularidad y convicción en lo que se hace. Desde el punto de vista personal, incluso una idea futbolística, ya veremos al final de temporada. En estos momentos estoy ampliamente satisfecho asumiendo que hay otros partidos en los que lo pudiéramos haber hecho mejor, pero el camino es el correcto".

Buenas noticias

"Primero porque ganamos a un rival que está haciendo una gran campaña en liga y tiene un gran plantel. Segundo lugar, algunos sobresaltos en cuanto a juego me parece normal tenerlos en algunos momentos, pero también es normal superarlos lo antes posible. En términos generales todos los jugadores hicieron un gran partido ante un rival muy creativo. Ofensivamente dos goles y alguna ocasión más. Tenemos lesionados, pero el plantel responde en las tres competiciones. Me alegro por rendimientos individuales, el rendimiento colectivo y las 60 mil personas que nos apoyaron".

Lo Celso

"Es un jugador que todos le pedimos mucho porque demuestra la calidad que tiene. Me alegro mucho por Gio hoy día. Tiene que salir todos los partidos del campo de juego como hoy, bajo aplausos. No es por falta de entrega ni mucho menos, momentos de carácter que tiene que superar, me alegro por él y por el resto de jugadores, como el Chimy".

Deossa

"Vamos a ver cómo evoluciona estos días. Ojalá sea algo puntual, pero a día de hoy no lo sabemos. Depende de cómo evolucione su estado de salud".

Antony y Amarabat

"Antony algunas molestias en el pubis. Él venía jugando mucho, a ver si con un par de días de descanso no tiene problemas. Amrabat cuando vuelva tendremos un poco más claro el panorama".