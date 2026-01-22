Así están las opciones del Betis para ir a la Champions quedando quinto

Uno de los sueños, que no obligación, del Real Betis Balompié es el poder clasificarse a la próxima edición de la UEFA Champions League. Un hito que además supondría un completo éxito ya no sólo a nivel deportivo, sino sobre todo a nivel económico, ya que se dispararían los ingresos previstos por la entidad heliopolitana en la presente temporada. Y es que para poder lograrlo todavía sigue teniendo vigente todas las vías posibles para clasificarse a la máxima competición continental (aunque alguna más difícil que otra). Por un lado vía Europa, ya que a pesar del enorme nivel de competencia que hay en la Europa League, las apuestas lo colocan como uno de los cinco favoritos para llevarse el entorchado.

Luego está la vía de LaLiga, que puede ser a través de la cuarta plaza o a través de la quinta. A través de los cuatro primeros, la realidad es que está bastante complicado. Aunque quedan muchos puntos, la distancia con Villarreal y Atlético de Madrid es de nueve puntos, y el submarino amarillo tiene un partido menos. Eso sí, el gol average lo tiene conseguido. Y por último, a través de la quinta plaza que, como ocurrió el año pasado, aún tiene opciones de poder darle una plaza más a la liga española.

España consigue buenos resultados en Champions y ahora falta UEL y UCL

En estos momentos, nuestro país acumula 12.937 puntos en esa carrera y ocupa la cuarta plaza en una lista en la que sólo los dos primeros equipos se llevan una plaza extra. Lo normal es que, salvo hecatombe, una se la lleve Inglaterra que va por los 16.000 puntos. La otra la están peleando Polonia, Alemania e Italia. Los polacos acumulan 13.625, mientras que los alemanes acumulan 13.285 por encima de los españoles, con 12.937. No llega ni a 700 puntos la separación de los que ostentan esa segunda posición y los españoles.

Nápoles, Inter de Milán, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y Atalanta han pinchado esta jornada. Las victorias de Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club hacen mucho bien a esta carrera en la que Villarreal y Atlético de Madrid han pinchado. Eso sí, las verdaderas oportunidades las tienen este jueves Celta y el propio Betis, que certificaría su presencia entre los ocho primeros y por tanto en los octavos de final si consigue el triunfo en el campo del PAOK. Además, Bolonia, Friburgo, Roma y Stuttgart estarán en el punto de mira este jueves junto a los polacos.

Lo Celso, en un momento del entrenamiento del Betis de ayer en el Toumba Stadium. / RBB

Depende de los equipos españoles

En estos momentos, la realidad es que si los propios equipos españoles realizan un buen papel en las competiciones continentales, tienen muchas opciones de que la quinta plaza de LaLiga de acceso a la UEFA Champions League la próxima temporada.

Esto sería clave para la planificación de la próxima temporada del conjunto verdiblanco, pero eso sí, también tendría que quedar quinto, lo cual no tiene asegurado a día de hoy ni muchísimo menos. De hecho, ocupa la sexta plaza y todavía lo separan dos puntos con el RCD Espanyol.