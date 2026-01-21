Fornals: "Lo que vivimos en Europa el año pasado, pese a la final, fue bonito. ¿Por qué no volver a repetirlo?"

Fornals posa con una bufanda del Betis antes de poner rumbo a Salónica.

El futbolista del Betis Pablo Fornals ha sido el que ha acompañado a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido ante el PAOK, tratando los siguientes asuntos.

Sensaciones en la competición europea

"Estamos en un momento que podemos, ganando mañana, certificar el pase a los ocho primeros. Certificar esta buena línea. Personalmente, estoy muy contento por el momento en el que me encuentro. Pero esto no es de uno, es del equipo, que está en muy buena línea".

Seguir el nivel actual con vistas al Mundial

"Me trazo esa meta sin pensar que hay Mundial al final de temporada. Quiero estar en mi mejor versión todos los días y para eso trabajo dentro y fuera de la ciudad deportiva".

¿Ganar la Europa League?

"Obviamente, a todos los compañeros nos motiva jugar en Europa. Lo que vivimos el año pasado, a pesar de la final, fue muy bonito, pese al marcador. ¿Por qué no volver a repetirlo?"

¿El mejor momento del equipo esta temporada?

"Fue un gran partido el que jugamos ante el Villarreal. Pero espero que vengan partidos mejores y contra rivales más duros. Eso significa que avanzamos en la competición. Y en la Liga solo quedan partidos con grandes rivales, por eso espero que no hayamos tocado techo ya".

Con 29 años, ¿vives el mejor momento de tu carrera deportiva?

"Los números lo dicen, pero espero que no sea el mejor momento de mi carrera. Mejor que esté por llegar y ojalá que sea en el Betis".

El PAOK

"Es un buen equipo con buen trato con balón para atacar. Tiene buenos jugadores y así lo están demostrando en su liga".