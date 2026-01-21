Pellegrini y el mercado: "Mientras más fuerte sea el plantel, más opciones habrá de disputar algo importante"

Manuel Pellegrini, durante una rueda de prensa previa a un partido de la Europa League de esta temporada.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en la sala de prensa del Toumba Stadium en la previa del encuentro de este jueves ante el PAOK en la Europa League.

El técnico chileno ha tratado diferentes cuestiones sobre el mercado de invierno y el choque ante el cuadro griego:

¿Qué partido espera?

"Un partido difícil ante un equipo puntero en su liga que busca también clasificarse para la siguiente ronda de la Europa League. Ojalá podamos seguir el mismo nivel que hemos competido este año en Europa. Tenemos 14 puntos, estamos invictos, necesitamos sumar tres puntos más para lograr la clasificación entre los ocho primeros. Esperamos ver un buen Betis, como venimos viendo en la Europa League y Liga española. Tenemos que hacer un buen partido porque nos medimos a un buen rival, que es líder en su liga y busca la clasificación. Son dos equipos ofensivos, ojalá haya un buen espectáculo de fútbol".

Más sobre el PAOK

"Es un equipo que juega muy bien al fútbol, muy ofensivo, que busca el ataque permanente. Tenemos que tener seguridad defensiva y buena recuperación del balón para tener más posesión que ellos. Y después con el balón ir a hacerle daño a la parte defensiva de ellos. Salimos a buscar siempre el partido y ojalá mañana no sea una excepción".

¿Dudas en la portería?

"Tengo la duda de quién va a jugar los once. Hay que evaluar consideraciones. Ya veremos mañana quién comienza jugando".

Posible ausencia en el once inicial de Konstantelias

"No creo que un jugador más o menos vaya a cambiar un estilo. Todos tenemos bajas en los planteles. Se juega muy seguido, pero identidad y mecánica no creo que vaya a jugar mucho en el PAOK".

Mercado de fichajes

"Lo he dicho en otras ocasiones. No me gusta contestar especulaciones. Por ahora estamos con este plantel y estamos muy contentos. Como técnico, todos queremos tener mejor plantel posible. Mientras más fuerte, mayores opciones de disputar algo importante. Para traer refuerzo mejor de lo que tenemos en estos momentos, por eso prefieren no especular sobre este tema".

Abde y final Copa África

"Sin lugar a dudas no es la mejor manera de llegar. Abde hace tiempo que no entrena con plantel, desilusión Copa África, pero tenemos pocos jugadores. Él mismo quiso venir e integrarse. En cuanto a la final, me pareció lamentable. Un gran perjuicio para el fútbol que haya terminado de esa manera una final tan importante de un torneo como la Copa de África. No creo que se pueda decidir en el minuto 95 por un penalti que hay cuatro o cinco siempre en cada partido. Estuvo mal el árbitro y el VAR, y la reacción de Senegal no corresponde tampoco, sino cada uno haría justicia por su cuenta. Lamentar lo de Brahim, lo conocemos. Está pasando momento complicado, seguro que se recupera rápidamente".