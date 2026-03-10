Agenda ya de vísperas

Meditábamos ayer sobre la inminencia de la floración del naranjo y lo hacemos hoy en aras de una agenda que se colma en progresión geométrica. Todo tiempo de vísperas, y éste lo es sobradamente, conlleva una actividad frenética en torno a convocatorias de todo tipo con preferencia la semanasantera y todo lo que rodea a lo filocultural. Las múltiples salas que alberga Cajasol y la José Luis García-Palacios en Caja Rural no dan abasto en estos días cuaresmales que conforman la rampa que tiene su cénit en el último domingo de marzo, léase Domingo de Ramos. Mientras el mundo continúa en la labor de autodestrucción que urdieron los césares de la época, en esta mariana ciudad se multiplican los actos que tienen a la Semana Santa de hilo argumental. Por ejemplo, mañana presenta un nuevo libro ese orfebre de la palabra que es Antonio García Barbeito y pasado más, y al otro ídem de lienzo. Un no parar, pero pidámosle al Cielo que no pare y que el mundo entre en razón, o sea...