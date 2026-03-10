Dudas e incertidumbre

Los principales índices europeos cerraron la sesión de forma negativa. El Íbex 35 lo hizo con un descenso del 0,9% a pesar de la notable recuperación desde el comienzo de la sesión. El CAC 40 francés cayó un 1% y el EuroStoxx 50 un 0,6%. En España, la jornada estuvo liderada por los descensos en ArcelorMittal (-4,7%), Fluidra (-4,7%) y Merlin Properties (-3,5%); además, los sectores más sensibles a los precios del petróleo como el turístico o industrial sufrieron. El sector financiero finalizó la sesión con ligeros aumentos, destacando en la parte positiva el Banco Sabadell (+1,3%), Endesa (+1%) y Repsol (+0,9%). En Europa, destacamos la subida de Bayer (+3,3%), Eni (+2,3%) y Adyen (+1,3%), en una sesión donde las compañías energéticas lideraron las subidas y el sector de consumo discrecional los descensos, con el sector automóvil cayendo debido a los descensos de Stellantis, Volkswagen y Ferrari. Además, las compañías de lujo y de venta minorista tuvieron caídas cercanas al 2%. En EEUU, destacamos la subida del sector de semiconductores, mientras que el de activos alternativos continúa descendiendo ante las dudas de los inversores en los fondos de deuda privada.