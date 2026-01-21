El Betis activa los abonos para el duelo de Copa ante el Atlético: fechas, precios y horarios

El Betis, tras superar al Elche en octavos de final, se enfrentará al Atlético de Madrid en los cuartos de la Copa del Rey. La eliminatoria, a partido único, se disputará el próximo jueves 5 de febrero a partir de las 21:00 y para esa cita el club verdiblanco ya ha abierto el plazo de activación de abonos.

El Betis ha informado de que, como en anteriores compromisos coperos, los abonados podrán acceder al encuentro mediante la activación de su abono. Los precios establecidos son de 10 euros para abonados infantiles, 15 euros para los abonados de Gol Norte y Gol Sur, y 20 euros para las gradas de Fondo y Preferencia. El plazo de activación ya se encuentra abierto y se prolongará hasta el 28 de enero a las 09:00.

La activación podrá realizarse a través del área privada de socios, en el apartado Mi Betis > Servicios del Abonado > Activaciones, así como mediante el enlace de pago que los abonados recibirán de forma progresiva por SMS y correo electrónico durante este miércoles 21 de enero.

Una vez finalizado este periodo, se abrirá la venta de entradas para los socios Soy Bético, con precios que oscilarán entre los 20 euros en Gol Norte y Gol Sur, y los 25 euros en Fondo y Preferencia.

Además, los abonados que no activen su carné podrán adquirir una entrada al mismo precio de activación, a lo que habrá que sumar 4,50 euros en concepto de gastos de gestión, siempre que exista disponibilidad. También se contempla la posibilidad de que los abonados compren hasta cuatro entradas adicionales, con precios entre 20 y 25 euros, una vez concluya la fase de activación.

La venta al público general ha comenzado igualmente hoy con una fase priority, con precios que van desde los 32 hasta los 58 euros, en función de la zona del estadio y sin selección de asiento. Posteriormente, se habilitará la venta general con selección de localidades, con precios que oscilarán entre los 26 y los 48 euros, una vez finalicen tanto la fase de activación de abonados como la venta priority.

Desde el club de Heliópolis se recuerda que a todos los precios indicados habrá que añadir 4,50 euros correspondientes a los gastos de gestión, salvo en el caso de la activación de abonos, que no incluye este importe.