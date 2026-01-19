El Atlético de Madrid, rival del Betis en La Cartuja en los cuartos de final de la Copa del Rey

Los cuartos de final de la Copa del Rey, la penúltima instancia antes de la final de La Cartuja, todavía con una fecha por decidir al ser descartado el sábado de la Feria de Abril por el problema de logística que supone, se sorteó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el Betis ya sabe que se medirá con el Atlético de Madrid por un sitio en las semifinales.

La eliminatoria, todavía a partido único, se disputará en La Cartuja, al ser la bola del conjunto bético la primera en ser extraída del duelo.

Esta ronda está prevista que se dispute entre el 3 y el 5 de febrero, después de que el cuadro verdiblanco reciba al Valencia el 1 de febrero (16:15) y antes de la visita al Metropolitano para medirse con el Atlético de Madrid el siguiente fin de semana, de manera que habrá un doble duelo ante los colchoneros de forma consecutiva, cada uno en un estadio. La fecha del martes día 3, por tanto, queda descartada al jugar el equipo de heliopolitano el domingo en Mestalla.

Los restos de enfrentamientos de estos cuartos de final son: Albacete-Barcelona, Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic. Esta vez uno hubo condicionante alguno y los equipos que disputaron la Supercopa de España no tuvieron privilegio alguno a pesar de que quedaba un club de Segunda División en liza, el Albacete que venía de derrotar al Real Madrid. Fue la primera bola que salió al jugar seguro en su estadio al ser el de menor categoría por parte de Antonio López Alfaro, ex delantero del cuadro manchego. Junto a él, el portero del Alavés Sivera sacó las bolas.

Los asistentes en el salón Luis Aragonés de Las Rozas guardaron antes del sorteo un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario producido este domingo en Córdoba. Después el presentador del evento habló con un representante de cada uno de los clasificados y por parte del Betis fue Ruibal quien lo hizo. “Sabemos de la importancia que tiene la Copa para el beticismo y tenemos muchísima ilusión por llegar a la final, pero antes hay que ganar tres partidos”, indicó el catalán, que añadió: “Sabíamos que el Elche nos iba a quitar el balón, pero en los últimos 25 minutos sacamos el corazón que es el Betis tirando de garra para sacar la eliminatoria adelante”, explicó sobre la anterior eliminatoria. Tras conocer el rival el capitán bético señaló: “Es un partido bonito. Queríamos jugar en casa, porque aquí somos más fuertes”.