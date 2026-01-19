El Betis se reconoce en su Balompié

El Betis consiguió ante el Villarreal una victoria empapada de Balompié, ese término defendido siempre por el periodista y escritor aragonés Mariano Francisco de Cavia, intrínseco hasta el fin de los días a la entidad verdiblanca desde que esta lo tomara en sus orígenes a comienzos del siglo pasado (balompedistas antes que béticos).

Imagen del tifo de la Grada Gol Sur 1907 ante el Villarreal en La Cartuja. / RBB

Ese tifo mostrado por la Grada de Gol Sur bajo la palabra Balompié creó una atmósfera que, a la postre, fue la esencia que envolvió el triunfo del conjunto de Manuel Pellegrini para retomar el funcionamiento como equipo gracias a unos rendimientos individuales muy altos, dominando las dos áreas en pos de sumar tres valiosos puntos dentro de los 54 que todavía quedan por disputarse para seguir en la zona europea y refrendar así, por enésima vez, que el Betis de Pellegrini nunca se cae.

REGULARIDAD SIN CRISIS

El Betis, como cualquier equipo, puede tener altibajos en algunos encuentros en cuanto a juego, pero en cuanto a resultados la regularidad es máxima; de ahí que en ningún momento haya habido crisis de resultados. Y qué mejor prueba de ello que estar vivo en tres competiciones (Liga, Copa y Europa League).

Pellegrini y el plantel responden, pero eso no oculta las carencias a cubrir para alimentar la ilusión

Con el técnico al frente, el Betis viene calcando temporadas, pero siempre con la ambición y la exigencia de dar un paso más. De ahí que partidos como el realizado ante los de Marcelino refuercen mucho a un cuerpo técnico y a unos jugadores en plena sintonía con una afición que también aprieta cuando ve que la actitud no es la adecuada y que empuja a los suyos siempre, como se vio ante el Elche en la Copa el pasado jueves, con esa reacción final en los últimos veinte minutos de partido, y ante los amarillos, con esos sesenta mil hinchas que se marcharon de La Cartuja con grandes sensaciones positivas e ilusión de cara a lo que todavía resta de temporada.

COMPROMISO Y ACTITUD

La actitud y el compromiso de los jugadores del Betis ante el Villarreal fue digna de destacar, y el mejor ejemplo fue Giovani Lo Celso, ovacionado por la afición al ser cambiado, ya que a su calidad le sumó sacrificio y entrega.

La actitud es innegociable y los jugadores reaccionaron ante el Elche y el Villarreal al empuje y calor de la afición

Ahí dieron los verdiblancos el primer paso hacia la victoria, dentro de un planteamiento muy bueno e interesante por parte de Pellegrini, que dejó muy claro que el chileno sí tiene trabajado a su equipo, jugando con cuatro centrocampistas e introduciendo la variante de situar a Lo Celso en la izquierda. Además, la presión a los amarillos fue alta y efectiva, al igual que la activación tras pérdida, dos aspectos que jugaron un papel importante en el partido.

UNA IDEA CONSOLIDADA

Y es que este Betis, desde hace ya cinco años con la llegada de Pellegrini, tiene una idea futbolística clara, la intenta plasmar siempre y no adolece, ni mucho menos, de una falta de identidad ni de juego. Más allá de que durante una temporada pueda haber algún partido mejor que otro, siempre se mantiene dentro de una regularidad que deja claro, una campaña más, que el equipo bético va por el camino correcto.

Los jugadores del Betis festejan el segundo gol, obra de Fornals. / Antonio Pizarro

Un camino que también refleja la fortaleza de un grupo de jugadores que se sobrepone a las adversidades en forma de lesiones y ausencias de hombres importantes (Amrabat, Cucho, Isco, Abde…), sin que el nivel de rendimiento del Betis baje. De ahí que el triunfo, con muy buena imagen, ante el Villarreal refuerce todavía más a Pellegrini y a sus jugadores.

CALMA Y REFUERZOS

Pero, como siempre transmite El Ingeniero, es importante mantener la calma tanto en los malos como en los buenos momentos. Un término medio que se refleja en la regularidad actual, la cual los verdiblancos quieren seguir manteniendo. Ahora llega este lunes el sorteo para conocer el rival en cuartos de la Copa; el jueves llega el PAOK y el domingo, la visita a Mendizorroza.

El ritmo no para y el Betis también necesita tirar de refuerzos en el mercado. El club verdiblanco trabaja para ello. La oportunidad de dar un impulso más al sueño de un final de temporada mejor que el del curso pasado está presente, tan presente como el Balompié.