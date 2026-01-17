Betis-Villarreal, en directo: Altimira, Marc Roca, Fornals, Lo Celso y el Chimy, titulares

El Betis recibe al Villarreal con el objetivo de mejorar la imagen para intentar conseguir una victoria después de la derrota en el Santiago Bernabéu (5-1) y el empate (1-1) en el Carlos Tartiere frente al Oviedo.

De cara a este compromiso, Pellegrini tiene la baja de última hora de Nelson Deossa, que se una a las de Isco, Junior, Bellerín, Cucho, Amrabat y Abde. En los amarillos, Marcelino no podrá contar con Kambwala y Logan Costa por lesión, Ilias Akhomach y Pape Gueye, en la Copa de África.

El colegiado del encuentro será García Verdurá (catalán), con Trujillo Suárez pendiente en el VAR de todo lo que suceda en el Estadio La Cartuja.