El PAOK asalta el liderato antes de recibir al Betis (3-0)

El PAOK Salónica recibirá el jueves en el Toumba Stadium al Betis como líder de la Liga de Grecia que logró en la decimoséptima jornada tras ganar con solvencia al OFI Creta (3-0) y beneficiado por el aplazamiento del partido del Olympiacos.

La diferencia la marcó Dimitrios Chatsidis que intervino en los tres tantos del conjunto que dirige el rumano Razvan Lucescu y que dejó sentenciado el partido en la primera parte. Un tiro de Chatsidis a los 18 minutos que no amarró el meta visitante Nikolaos Christogeorgos fue aprovechado por Dimitrios Pelkas que abrió el marcador.

El PAOK aprovechó el desconcierto de su rival en el tramo final para sellar la victoria con los goles del brasileño Taison, en el 40 y de Georgios Giakoumakis en el 43, ambos a pase de Chatsidis.

La tercera victoria seguida del cuadro de Salónica le lleva al primer puesto de la clasificación beneficiado por el aplazamiento del partido del Olympiacos, líder hasta esta jornada, frente al Asteras.

El PAOK, que el jueves recibe al Betis en la séptima jornada de la Liga Europa, supera en dos puntos al Olympiacos, que tienen un partido menos debido al encuentro de Liga de campeones que tiene el martes el equipo de Mendilibar, ante el Bayer Leverkusen, clave para el futuro del combinado ateniense en la Liga de Campeones.