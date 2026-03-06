Sesiones negativas

Los principales índices europeos cerraron la sesión de forma negativa. El IBEX 35 cerró con un descenso del 1,4% con las empresas más expuestas al comercio con EEUU sufriendo. El CAC 40 francés descendió un 1,5% debido al descenso de los sectores de consumo y defensa.

En España, la jornada estuvo liderada por los descensos en ArcelorMittal (-6,5%), Indra (-4,1%) e IAG (-3,8%); además, los sectores de construcción y financiero lastraron al índice. La parte positiva la puso Grifols (+2%), seguido de Amadeus (+1,8%). Los temores a represalias por parte de EEUU a España causaron descensos en algunas empresas con negocios en EEUU.

En Europa, Alemania lideró los descensos con Deutsche Post (-5%) y Siemens (-3,8%) descendiendo notablemente, seguido de Safran (-3,2%) y empresas del sector de defensa, en una toma de beneficios del sector ante el riesgo de que la guerra en Irán dure menos de lo esperado, las acciones de Rheinmetall perdieron más de un 5% y las de Leonardo un 6%. La parte positiva la pusieron las compañías más castigadas en las últimas semanas: Adidas (+2,3%), Flutter Entertainment (+2,1%) y SAP (+2,1%).