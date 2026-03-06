Las noticias, una a una

Tacita a tacita. Así es como se está desvelando la campaña de Morante tras haber convertido en hasta pronto el adiós traumático, doloroso, de aquel 12 de octubre que pasó a los anales de la historia del toreo. Todo empezó en Sevilla para ir continuando casi a diario, ora en Jerez, en Ronda o en El Puerto. Y todo trufado con la innumerable cantidad de reconocimientos que está recibiendo y a los que acude siempre con la indumentaria adecuada, que hay que ver cómo lució en el Maestranza para recibir el premio de la Junta de Andalucía. Una chaqueta de brocados verde y azabache a tono con la conmemoración, que el día que no llame la atención con su imagen pierde la antigüedad. Pero a lo que íbamos, a esa forma de ir adelantando la esperada campaña del día después de su retirada. Administrando las noticias y manteniendo la llama del interés con las empresas en cola para contratarlo tras haber encontrado una mina y sólo con la duda de si recogerá algún día el premio de la ciudad de Sevilla.