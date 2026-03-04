Antony aclara lo sucedido con la afición en el derbi: "Fue un momento de frustración, yo amo al Betis"

El futbolista del Betis Antony ha ofrecido una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, en donde ha explicado sus sensaciones por ese capítulo vivido al final del derbi con algunos béticos.

Unos días con fiebre y pubalgia

"Vengo de días muy difíciles, de como he dicho muchas veces, jugando haciendo un sacrificio, con dolor en el pubis, con dolor en mi abductor también. Estuve tres días con fiebre. Siempre, cuando hablo de ponerme la camiseta de Betis y jugar con sacrificio es eso. Yo no hablé con todos sobre la fiebre para que las personas no pensaran que son disculpas y tal, pero yo sé las cosas por las que he pasado. Pero bueno, estoy bien, estoy mejorando y seguimos. Como he dicho, siempre cuando que me pongo la camiseta de Betis voy a querer siempre estar 100%".

Valoración del derbi

"Bueno, muy difícil, hacemos una primera parte muy buena, salimos muy tristes, muy frustrados de este empate, pero tenemos que seguir, tenemos muchos partidos delante, sabemos la importancia que era este derbi. Bueno, fue muy duro, fue muy difícil, pero tenemos que pasar página porque tiene muchos partidos y nosotros tenemos muchos objetivos también".

¿Qué sucedió con los aficionados tras el derbi?

"Bueno, primero la afición, las personas, los béticos saben el cariño que tengo por todos. Allí creo que fue un momento más, y hablo para mí, de frustración por no haber ganado el partido, por estar enfadado también de estar jugando con fiebre, con dolor. No es nada contra los aficionados, nada contra los béticos, eso nunca, porque todas las personas saben que yo quiero mucho este club, quiero mucho la afición, entonces creo que fue un momento de estar caliente. Yo fui sólo a preguntar, pero ya ha pasado. Nosotros aquí dependemos de la afición, todos nosotros, porque jugamos por ellos. Lo más importante es que vamos a estar juntos y vamos a conquistar grandes cosas juntos".

Decepción de empatar el derbi

"Sí, por eso he dicho que cuando termina el partido es un momento de frustración, por estar ganando de 2-0, estar jugando en casa, con la afición haciendo una fiesta muy linda… Perder puntos, ya habíamos empatado un partido contra Rayo, en casa teníamos que ganar, pasó la misma cosa ahora en el derbi, que para mí es el partido más importante del año. Fue un momento de frustración, de tristeza, por dejar escapar esos tres puntos".

Cifras personales

"Bueno, me siento muy feliz por eso, trabajo mucho por eso también, para que yo esté bien, esté ayudando a todo el equipo. Bueno, a pesar de los números, lo más importante siempre es el Betis. Me siento muy orgulloso siempre de ponerme esta camiseta y representar a todos los béticos".

El momento más importante de la temporada

"Tenemos que estar muy concentrados, tenemos partidos ahí muy complicados, muy difíciles, tenemos que tener la humildad de ir partido por partido y tenemos los objetivos también. Pero tenemos que seguir, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar mucho y bueno, vamos siempre seguidos dando la vida por Betis".

La Europa League

"Siempre, cuando hablo, digo que en todas las competiciones que nosotros estamos vamos a pelear hasta el final. Tenemos los octavos de Europa League, paso a paso, tenemos los objetivos de ser campeón, sí, pero tenemos muchos partidos delante, tenemos que estar concentrados en la Liga, en la Europa League también, porque nosotros tenemos que pelear y rematar".

El Getafe

"Un partido muy difícil, muy duro, ya ha ganado de Madrid, no es fácil ganar en Bernabéu allí, ya ha ganado, no podemos mirar dónde está el Getafe, si está muy bajo, porque es un partido difícil. El Getafe está jugando en casa, pero tenemos que mirar por nosotros también. Estamos muy bien en la competición a pesar de empatar los últimos dos partidos en casa. Estamos ahí arriba, entonces tenemos que mirar para nosotros y hacer un gran partido y salir con los tres puntos".