Amrabat ya está en Sevilla para afrontar la última fase de su recuperación

Desde que se sometiera a una artroscopia a finales de enero, Amrabat ha trabajado en Países Bajos, bajo la supervisión de los servicios médicos del club y tras superar las últimas revisiones médicas el futbolista ya está en Sevilla para afrontar la última fase del proceso de recuperación y retomar el ritmo competivo necesario para volver a jugar. “Estoy bien. Espero volver pronto y ayudar al equipo. Por ahora no me entrenaré con los compañeros. Sólo correré”, dijo a su llegada al aeropuerto según recogieron varios medios, por lo que todavía habrá que esperar ara verlo en el campo.

Amrabat no juega desde que forzara con Marruecos en la Copa de África, pese a que se lesionó en el tobillo el 27 de noviembre en la fortuita acción con Isco. El 9 de enero, contra Camerún, fue el último partido que disputó. De verdiblanco hace ya más de tres meses que no juega.

Este martes trabajará ya en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a las órdenes de lso recuperadores del club, después de casi un mes machacándose en el gimnasio. Seguiorá apartado del grupo de momento, aunque su vuelta está ya más cerca tras haberse perdido ya 20 encuentros oficiales con el Betis (13 de la Liga, tres de Europa League y los cuatro de la Copa del Rey), más de los que ha participado con el club heliopolitano, con el que sólo ha disputado 11.

Se lesionó el 27 de noviembre en aquella desgraciada acción con Isco y forzó para irse con Marruecos a disputar la Copa de África con el permiso del club, pese a que se perdió antes los partidos conra el Sevilla y el Barcelona. Con su selección disputó tres encuentros en el torneo continental antes de parar por las molestias en su tobillo derecho.

Ahora, tras un mes de trabajo desde que fuese intervenido, llega a Sevilla para afrontar la fase final de su recuperación que iniciará trabajando igualmente en solitario en el gimnasio antes de integrarse de forma progresiva con el grupo bajo la supervisión del cuerpo técnico.