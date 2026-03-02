Diez empates ya del Betis con 12 jornadas por jugar aún

Con los dos últimos empates cosechados en La Cartuja de forma consecutiva el Betis suma esta campaña en LaLiga diez igualadas ya, las mismas que en toda la campaña 2020-21, la primera de Manuel Pellegrini al frente del Betis.

El tope de igualadas del conjunto verdiblanco con el técnico chileno a los mandos aún queda algo lejos, ya que está en la 15 de la 2023-24 (siete como local y ocho a domicilio), pero ya se han superado las ocho de la 2021-22 y las nueve de la 2022-23 cuando todavían restan 12 jornadas del actual ejercicio.

La pasada campaña el Betis firmó 12 tablas (siete en el Benito Villamarín y cinco como visitante), cifra que está cerca de igualar este curso en el que de momento son ya 10. Las dos últimas, en La Cartuja de forma consecutiva ante el Rayo y el Sevilla. El otro empate en casa esta campaña fue contra el Girona, mientras que como visitante sólo sumó un punto contra el Elche, el Celta y el Valencia: 1-1 en estos tres tras adelantarse en el marcador; ante el Levante y el Villarreal igualando un 2-0 en contra; el Oviedo, tras el gol inicial de los locales; y el Rayo en Vallecas en un duelo insulso que acabó sin goles.

Sólo en dos campañas empató más que este curso y quedan todavía 12 jornadas por jugarse. En la liga de tres puntos, hay empates que restan.