El doble paradón de Vlachodimos en el Sevilla-Celta, candidato a parada del mes de enero de LaLiga

LaLiga ha seleccionado la doble intervención de Odysseas Vlachodimos en el Sevilla-Celta, a disparos de Swedberg e Ilaix Moriba, como una de las tres paradas candidatas a ser la elegida como la mejor del mes de enero. Las otras son de sus colegas Joan García, del Barcelona, y Álex Remiro, de la Real Sociedad.

En el tramo final del partido contra el Celta, el meta grecoalemán realizó una doble estirada impresionante y mantuvo el cero a cero, sólo roto con el penalti postrero de Oso que marcó Marcos Alonso. En esa acción previa, minutos antes, primero sacó a ras de suelo el tiro cruzado de Swedberg y luego el remate a bocajarro de Ilaix Moriba. Para desviar por encima del larguero el disparo de éste tuvo que lanzarse de nuevo desde el suelo estirando otra vez su manopla derecha, que se interpuso milagrosamente entre el balón y la portería.

Sin embargo, la parada sirvió de poco, puesto que el Sevilla terminaría cayendo fruto de una jugada poco afortunada, el penalti por pisotón de Oso a Moriba, minutos después de otro que sufrió, en diferentes circunstancias, eso sí, Agoumé en el área también.

En los casos de Joan García y Álex Remiro sus paradas sí resultaron decisivas para las victorias de sus equipos. El portero del Barcelona evitó en el derbi frente al Espanyol el 1-0 al detener con su manopla derecha en el aire y a bocajarro un cabezazo fortísimo de Pere Milla. Despejó también a córner, como Vlachodimos. El partido iba cero a cero a pocos minutos del final y terminó ganando el equipo azulgrana por 0-2.

El portero de la Real Sociedad, por su parte, evitó el empate del Barça con 1-0 en el marcador, al despejar con la manopla izquierda un cabezazo cruzado de Lewandowski. En su caso ayudó el larguero, que terminó de repeler el remate del delantero polaco. La Real Sociedad terminó ganando por 2-1 el partido, por lo que resultó trascendental esa parada también.

La votación es auspiciada por LaLiga para fomentar la participación en sus medios digitales de los aficionados, que pueden votar en este enlace por la mejor parada del mes de enero en este enlace.