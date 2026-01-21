La enésima recaída de Nianzou en la lesión del bíceps femoral, "de grado bajo" esta vez

La temida recaída de Nianzou en una de sus recurrentes lesiones musculares se ha confirmado con el escueto parte médico ofrecido por el Sevilla en la información del entrenamiento de este miércoles. El central francés sufre de nuevo una lesión en el bíceps femoral derecho aunque en esta ocasión es de "grado bajo". En la primera producida en septiembre el parte decía de carácter leve. En la de noviembre sí revestía el anuncio algo de más severidad. Lo cierto es que es una recaída en la misma zona.

Tres de las cuatro lesiones que ha sufrido ya esta temporada Nianzou han sido en el mismo bíceps femoral derecho. El central galo reapareció después de varios meses recuperándose en Elche y apenas duró un rato sobre el terreno de juego. En este caso los agoreros juegan con ventaja porque el caso del futbolista parisino es ya de cronificación de sus problemas musculares. Esta temporada ha jugado 7 partidos (todos de Liga y en algunos casos un rato como contra Villarreal y Elche, ante los que sufrió sendas recaídas) de los 23 oficiales: se ha perdido 16.

Hasta diez lesiones de las once que ha sufrido desde que fichó en el verano de 2022 por el Sevilla han sido de carácter muscular. La más grave acaeció en la temporada 2024-25. Se perdió 27 partidos oficiales. El jugador se ha perdido más de la mitad de los partidos oficiales que ha disputado el Sevilla desde su llegada procedente del Bayern Múnich. Allí tuvo una lesión miofascial en diciembre de 2020... hace más de un lustro. Fue la lesión más grave hasta que llegó al Sevilla. La única de hecho de carácter muscular.

Nianzou fue la apuesta de Monchi para suplir a Koundé cuando éste fue traspasado al Barcelona. Tenía un perfil similar: joven y con calidad y un futuro prometedor. Costó 16 millones de euros y firmó cuando las vacas gordas de la Champions: tiene la ficha más alta de toda la plantilla actualmente.

La amortización anual de Nianzou es el mayor lastre que arrastra el Sevilla a la hora de ajustar su límite salarial. ¿Pero quién podía saber que esa fortísima apuesta de Monchi iba a tener una musculatura de cristal hace tres años y medio? En estos tres años y medio apenas ha jugado 57 partidos oficiales como sevillista. Y se ha perdido... 70 encuentros oficiales según los datos de Transfermartk.