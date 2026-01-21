El Sevilla FC regresa a los entrenamientos con diez ausencias, siendo la de Tanguy Nianzou la única preocupante

Tras lograr un empate in extremis frente al Elche en el Martínez Valero gracias a un doblete inesperado de Akor Adams, el Sevilla Fútbol Club afronta esta jornada con la convicción de que es posible vencer al Athletic Club de Bilbao el próximo sábado. Los pupilos de Matías Almeyda, que cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas sin ver portería el pasado lunes, buscan darle una alegría a su afición tras caer de forma consecutiva ante Levante UD y RC Celta de Vigo. El técnico bonaerense sabe lo complicado que se antoja el duelo de este fin de semana, más aún con las múltiples bajas confirmadas para el mismo.

Hasta diez jugadores del Sevilla se han ausentado en la sesión de entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, aunque no todos han causado baja por motivos físicos. Akor Adams y Chidera Ejuke, que volvieron a prisa y corriendo desde Marruecos para entrar en la convocatoria del duelo frente al Elche, disfrutan de un día de descanso tras su participación en la Copa África, de la que regresaron con la medalla de bronce. Por su parte, Djibril Sow no se ha ejercitado junto al grupo por motivos personales, no así un Tanguy Nianzou que sufre una lesión de grado bajo en el bíceps femoral derecho.

Rubén Vargas y Nianzou, en un entrenamiento del Sevilla. / Ismael Rubio

Esta ausencia se suma a las de los lesionados César Azpilicueta, Alfon González, Rubén Vargas, Adnan Januzaj y Alexis Sánchez. Pese a no entrenar junto al resto de jugadores del Sevilla Fútbol Club y ser una incógnita su estado físico, Marcao tampoco podrá estar en el duelo del sábado frente al Athletic Club debido a la sanción que arrastra desde que fuera expulsado en el Santiago Bernabéu. Al zaguero brasileño le restan, además de este, dos partidos más en la grada hasta cumplir con el castigo impuesto por el Comité de Disciplina tras su comportamiento al ver la cartulina roja ante el Real Madrid en el último partido de 2025.

A esta lista hay que sumar a Batista Mendy, quien fue amonestado por quinta vez este curso en el Martínez Valero el pasado lunes y deja a Matías Almeyda sin uno de sus pilares en el centro del campo. El galo, que ya ha mostrado en varias ocasiones su predisposición a permanencer en la disciplina hispalense una vez que finalice su cesión, es el sexto jugador que más minutos acumula a las órdenes del técnico argentino, que parecía haber encontrado en él y Agoumé su pareja ideal para una sala de máquinas en la que el Sevilla debe hacerse fuerte si no quiere perder la categoría o sufrir tanto como el pasado curso.