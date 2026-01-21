El Sevilla FC, Triana y la Macarena lloran la pérdida de Fernando Huerta, fallecido en el accidente de Rodalies

La vida, que es tan injusta como sorprendente, nos ha arrebatado este martes 20 de enero a una persona a la que le quedaba todo un camino por recorrer. Hablo en primera persona del plural porque esta persona que hoy escribe era amigo y compañero de Fernando Huerta, maquinista en prácticas fallecido en el accidente de Rodalies tras el desprendimiento de un muro. A sus 28 años, el sevillano deja un vacío en los corazones de aquellos que lo conocíamos, porque más allá de lo trágico que supone perder a alguien tan joven, se marcha una de esas personas que siempre eran capaces de sacar una sonrisa por muy complicado que pareciera.

De ello pueden dar buena prueba sus amigos de la Peña Sevillista Triana Fans, quienes compartían con él una de las grandes pasiones de su vida: el Sevilla Fútbol Club. La mala situación del conjunto hispalense no podía ensombrecer el alma de un Fernando al que le gustaban tanto las previas y los post partidos como seguir al equipo de sus amores allá donde fuera. Tras conocerse a lo largo de la mañana más datos sobre el suceso, la entidad blanquirroja ha dado el pésame a través de sus redes sociales, aunándose Sevilla en un luto por quien fuera socio del club nervionense durante los últimos 20 años.

El fútbol y Fernando Alonso, dos de sus pasiones

La Hermandad de la Macarena también ha mostrado sus condolencias vía Twitter, elevando sus oraciones por un Fernando al que también lloran en el Calavera Club de Fútbol y la Asociación Vecinal Centro Histórico, equipos a los que perteneció en calidad de director deportivo y miembro del cuerpo técnico. Sevilla se ha volcado con el fallecimiento de un joven que era, como se acostumbra a decir en estos casos, amigo de sus amigos. Amigos que hoy lamentan la pérdida de un joven de 27 años que era fan acérrimo de Fernando Alonso, fiel defensor de 'El Plan' y 'La Misión' que el asturiano no llevó a cabo y ahora le debe al cielo.

Fernando Huerta, quien fuera estudiante de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, nos deja para reunirse con su Virgen de la Esperanza, teniendo un hueco en el Tercer Anillo de La Bombonera asegurado. El Sevilla Fútbol Club seguro rendirá homenaje el próximo sábado a una de esas personas que sentían como propio todo lo relativo al club. Un joven al que le latía el escudo más que el corazón y la sangre roja le corría por las venas. Aquí quedan tu familia, tu gente y tu Peña, que seguro perdurarán tu legado porque nadie llega a morir del todo si lo seguimos recordando a diario. Descansa en paz, amigo.