Así es la protesta que prepara Biris Norte para el próximo partido del Sevilla contra el "secuestro" del club

Akor Adams evitó este lunes que la crisis del Sevilla Fútbol Club se agravase hasta niveles aún más preocupantes. El doblete del nigeriano sirvió al cuadro hispalense para sacar un punto frente a un Elche CF que demostró una vez más el altísimo nivel que lleva desplegando durante todo el curso, siendo Odysseas Vlachodimos otro de los protagonistas del choque con una serie de paradas que desquiciaron a los atacantes ilicitanos y al público local presente en el Martínez Valero. Sin embargo, el sevillismo es consciente del mal momento que atraviesa su equipo en lo deportivo y accionarial, por lo que se ha preparado una nueva protesta para el duelo de este fin de semana ante el Athletic de Bilbao.

Biris Norte ha convocado a la afición para que sea partícipe de una manifestación contra "el secuestro" del Sevilla a partir de las 17:00 del sábado, saliendo desde la calle Benito Mas y Prat, situada junto al Corte Inglés de Nervión. La curiosidad es que, al igual que ocurriese frente al Fútbol Club Barcelona el 23 de mayo de 2024, se ha instado al sevillismo a ir vestido de negro. En aquella ocasión se buscaba "simbolizar la muerte de los valores que nuestro club nunca debe perder", explicándose en esta ocasión por parte de los ultras sevillistas que el motivo es "simular la muerte del club, que es el devenir de la entidad en caso de seguir en manos de estas familias".

La puerta de cristales, el "punto álgido" de la protesta

En un citado del propio tweet, Biris Norte ha explicado el por qué de esta manifestación y su forma de actuar tanto fuera como dentro del Ramón Sánchez-Pizjuán. Los ultras del Sevilla Fútbol Club han solicitado a la afición que, tras la protesta y durante el encuentro, "Nervión apriete junto a nosotros en busca de estos tres puntos tan vitales", motivo por el cual se realizará en las inmediaciones del estadio nervionense y no en el interior o tras el pitido inicial del colegiado: "Nuestra protesta será fuera del estadio con el objetivo de hacer ver una vez más al consejo nuestro deseo de que salgan del club lo antes posible".

Según el comunicado de los Biris, el acto estará encabezado "por la pancarta y el material preparado para la ocasión y tendrá su punto álgido frente a la puerta de cristales", pidiendo al sevillismo "colaboración para que salga bien, es necesario que todo el mundo se coloque tras la pancarta y no a los lados, así como la puntualidad para que todo se haga con tiempo suficiente". "Una vez dentro, que todo el Gol Norte mueva su bandera, que todo el estadio levante su bufanda y que la grada apriete como sólo nosotros sabemos hacer", rematan los ultras del Sevilla a cuatro días de un partido que, de salir mal, podría terminar de reventar la situación en Nervión.