Akor Adams, desde Rabat al rescate del Sevilla

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda no está integrado por futbolistas mercenarios. Sus profesionales pueden ser calificados como mediocres, incluso malos, pero sí demuestran que tienen sangre y orgullo para pelear dentro del campo con independencia de los rivales que tengan enfrente. Lo hicieron con el Barcelona, también en el Bernabéu y también contra el Celta o frente al Elche para rescatar un punto que ya parecían tener perdido después del 2-0. Pero no, Akor Adams fue capaz de acertar con el marco rival en la recta final, algo que sus compañeros no habían sido capaces de hacer.

El delantero nigeriano, después de su buena Copa de África con las 'Águilas Verdes', estuvo muy oportuno para empujar a un metro de la portería el balón al poste de Oso, el tercero de los sevillistas en la noche ilicitana, y también estuvo valiente y acertado para materializar el penalti que había regalado Álvaro Rodríguez con una mano clarísima en un centro de Miguel Sierra.

Está claro que Álvaro Rodríguez, de repente, se había convertido en el mejor jugador sevillista sobre el campo con ese regalo inesperado para igualar en la prolongación, pero sería tremendamente injusto no darle la catalogación de justo a ese punto que sumaban los hombres de Almeyda. Tuvieron infinidad de ocasiones claras para marcar, incluidos dos disparos al larguero de Mendy y de Oso, e incluso obligaron a Iñaki Peña a realizar más de un paradón para tapiar su portería hasta esa recta final salvadora para los nervionenses.

También Vlachodimos había tenido actuaciones impresionantes, cierto es, pero en el balance global de todo el empate, como mínimo, le daba el premio a los sevillistas que se habían merecido sobre el césped a pesar de ponerse por debajo con dos goles en contra. Como siempre, los defensas habían permitido los remates de Aleix Febas y Valera sin incomodarlos ni de lejos.

Desastre en las dos áreas

La primera parte iba a ser, de nuevo, un ejemplo del desastre que es actualmente este Sevilla en las dos zonas clave para decidir un partido de fútbol. En la defensa, donde es capaz de permitir que los rivales lleguen a plantarse delante de Vlachodimos sin estorbarlos siquiera, y en la delantera, con remates francos que se liquidan sin la más mínima calidad en los golpeos y no acaban jamás en gol a pesar de ser ocasiones claras.

Yendo por partes, hay que centrarse primero en la zaga, porque el gol de Aleix Febas desnuda a cualquier defensa de la máxima categoría. Da igual que Almeyda salga con tres centrales, con tres centrocampistas fuertes o con once defensas. Si el balón pasa entre ellos sin que ninguno sea capaz de estirar la pierna para desviarlo, es imposible. Eso sucedió en el minuto 14. Agoumé había perdido el balón en el centro del campo, uno más, pero la manera de proteger a Vlachodimos fue sencillamente vergonzosa, impropia de un equipo profesional.

Después habría un par de llegadas más del Elche que tampoco serían defendidas con acierto y en una de ellas Vlachodimos tuvo que hacerle un paradón impresionante a Álvaro Rodríguez para que no se convirtiera en el segundo tanto (40’).

Ocasiones más que de sobra

Pero si preocupante es la mala calidad defensiva, qué se puede decir de los ataques, con golpeos que tampoco superan el control de calidad para jugar en la máxima categoría. Tal vez no sólo en España, también en ligas mucho más menores. El Sevilla fue capaz de rematar en más de una decena de ocasiones en la primera mitad, pero un 50 por ciento de esos disparos o cabezazos se acercaban al umbral de lo patético. Por ejemplo, el primer disparo de Oso con la derecha en una llegada en solitario (7’) cuando tenía a Juanlu en una mejor posición. Pero es que también el carrilero derecho empalmaba otro tiro en el minuto 9 que seguramente pudo poner en peligro a algunas de las aves que volaban por allí. Por cierto, cuando un disparo parecía medio bueno, como el ejecutado por Isaac (10’), se estrellaba en el culo de Peque. Sin más comentarios.

Ya después del 1-0, le correspondía a José Ángel, quien en un córner muy bien ejecutado se quedaba absolutamente solo para rematar en el punto de penalti. La opción no podía ser mejor, pero el cabezazo se fue otra vez muy arriba (18’). El siguiente tiro fue de Agoumé, sin ningún peligro (35’), y Mendy acabó dando el clínic a todos sus compañeros de cómo golpear con intención de hacerle daño al rival. El francés lo intentó desde muy lejos y el balón se fue al larguero (40’). Y en el minuto 42 llegaría la más clara de todas, cuando Isaac le daba la pelota con todas las ventajas a Sow y éste tiraba de forma correcta, pero no bien, porque bien en esa posición significaba correr para cantar el empate. Iñaki Peña le sacó una mano espectacular para negarle el tanto a los sevillistas.

Doble cambio al descanso

Restaba un tiempo para rectificar y Almeyda trató de hacerlo con un doble cambio en el intermedio. Nianzou y Akor Adams entraban por Juanlu y Peque para jugar con dos delanteros de verdad por primera vez en mucho tiempo. Pero el Sevilla empezó con más apuros de los precisos mientras se ajustaban sus piezas. Vlachodimos le hizo otro paradón a Valera en una picadita cuando éste estaba completamente solo (53’). Pero el griego no puede hacer milagros siempre y sólo dos minutos después el zurdo lo batía en un córner pésimamente defendido, de nuevo, por los visitantes, con despejes de risa de Nianzou y Akor Adams.

Dos a cero y la cosa se ponía peor que mal para los nervionenses. Sobre todo si otra falta de Oso se volvía a estrellar en el larguero (60’) o si Iñaki Peña le hacía un nuevo paradón a Isaac (63’). Parecía imposible, pero el Sevilla tuvo fe y en una jugada de Suazo y Oso por la banda izquierda, éste remató al poste y Akor Adams estuvo oportuno para empujar la pelota a la red.

El Sevilla apretó con fuerza y Akor Adams iba a tener la gran oportunidad de justificar su precipitado viaje desde Rabat. Álvaro Rodríguez cometió un penalti tan ingenuo como claro y el nigeriano transformó con fuerza y con un golpeo durísimo, como hizo en la tanda del tercer y cuarto puesto del certamen africano. El Sevilla hallaba un premio que ya ni imaginaba y pudo ser aún mayor en una confusa jugada con la que se cerró todo. De Burgos Bengoetxea, a instancias de su auxiliar, pitó mano de Akor Adams cuando el balón le da con claridad en el hombro y no se sabe por qué el VAR no lo revisó, porque el árbitro vasco dio a entender que sí consideraba derribo a Oso en la acción posterior.