Elche-Sevilla: Minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario

El Sevilla FC cierra en el estadio Martínez Valero de Elche (21:00 horas) la jornada vigésima, primera de la segunda vuelta, con la urgencia de poner fin a su mala racha de resultados (cuatro derrotas seguidas entre Liga y Copa y sin marcar un solo go) y no quedarse a un punto de los puestos de descenso, situación en la que se encuentra antes del partido tras las victorias de Mallorca, Valencia y Osasuna, rivales que lo han adelantado en la clasificación.

El partido comenzará con un minuto de silencio en memoria de las 40 víctimas que hasta el momento ha arrojado como resultado la tragedia producida por el accidente ferroviario de este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se han planteado el aplazamiento del duelo entre ilicitanos y sevillistas por este hecho.

Matías Almeyda, cuyo futuro empieza a estar en entredicho, podrá contar con Akor Adams y Ejuke, que viajaron tras participar con Nigeria en la Copa de África. También es novedad en la lista de convocados Suazo, mientras que a las bajas de Azpilicueta, Alfon y Marcao se han unido Alexis Sánchez, Vargas y Januzaj. Pita el vasco De Burgos Bengoetxea.