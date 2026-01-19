Así fue la increíble parada de Vlachodimos que evitó el 2-0 en el Elche-Sevilla: "Superlativo"

Que Odysseas Vlachodimos es la mejor incorporación de Antonio Cordón desde que llegase al Sevilla Fútbol Club es algo indiscutible. El cancerbero, cedido por el Newcastle durante esta temporada 2025/2026, consiguió arrebatarle la titularidad a Orjan Nyland tras dos partidos en el banquillo, algo que no resultó difícil debido al pésimo nivel demostrado por el noruego en este principio de curso. Con el paso de las jornadas, ha quedado demostrado que el griego es una de las piezas fundamentales de Matías Almeyda debido a su altísimo nivel, clave no sólo para sacar puntos, sino para hacer menos sangrante los duelos en los que su equipo ha perdido.

La primera parte frente al Elche CF ha vuelto a evidenciar el mal momento por el que pasa el Sevilla, anotando el combinado ilicitano en la primera llegada a la portería que defiende el meta heleno. Poco ha podido hacer Vlachodimos ante el homenajeado Aleix Febas, que ha abierto la lata tras un pasillo de la defensa sevillista cuando su equipo se acercaba al área rival. Sin embargo, los primeros 45 minutos pudieron haber terminado peor para el cuadro nervionense de no ser por el cancerbero, que sacó una mano espectacular a Álvaro Rodríguez cuando el atacante se disponía a celebrar un tanto que hubiera sido definitivo.

Malos datos, buenas sensaciones

Pese a su buen nivel, Odysseas Vlachodimos solamente ha sido capaz de dejar la portería a cero en tres ocasiones como portero del Sevilla Fútbol Club. El griego cuenta además con la desventaja de una defensa que no sólo está mermada por las lesiones, sino que perdió en el pasado mercado estival a un Loïc Badé que, de haber permanecido en la capital hispalense, hubiera sido aún más importante que el pasado curso. Con César Azpilicueta y Tanguy Nianzou siendo propensos a la indisponibilidad, el eje de la zaga continúa siendo preocupante, más aún teniendo en cuenta el paupérrimo nivel de unos centrales que parecen incapaces de dejar la portería a cero.

Real Oviedo, Club Atlético Osasuna y Rayo Vallecano han sido los únicos equipos incapaces de ver portería frente al Sevilla con Vlachodimos de portero, sumándose a esta ecuación el 0-2 conseguido por el conjunto hispalense frente al Girona CF en Montilivi con Orjan Nyland como guardameta. Sin embargo, los problemas del cuadro hispalense van más allá de lo que ocurre bajo los palos. La inestabilidad deportiva y accionarial que zozobra la entidad ha hecho que la situación sea más dramática de lo que cualquiera pudiera esperar a principio de temporada.