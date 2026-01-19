Cordón da por fin la cara y habla claro: "Sólo podemos utilizar una parte muy pequeña"

Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, después de mucho tiempo sin dar la cara, ha hablado en los instantes previos al encuentro ante el Elche, y a través de los micrófonos de DAZN ha hablado de las escasas posibilidades de fichar que tiene el Sevilla en el mercado de invierno.

"Siempre que hablamos de fichajes, aseguro que lo importante es el grupo, pero sé que siempre es un tema recurrente. Está claro que el mercado de fichajes para nosotros... Ya cuando llegamos sabíamos de la situación económica del club y que teníamos pensado mejorar esta situación a largo plazo. Y es algo que poco a poco tenemos que ir superándolo, sabiendo que para traer hay que vender por cómo está la situación económica. Además, sólo podemos utilizar una parte muy pequeña para poder incorporar ese equilibrio, entre si se consigue vender y el que venga. Es difícil, pero vamos a intentarlo", decía el extremeño, que considera que el equipo deba cambiar la dinámica en la segunda vuelta tras llegar al ecuador de la Liga con tres puntos menos que en la temporada pasada. "Lo pasado pasado está. Es un partido indudablemente como todos los partidos de primera división, fuera de casa, que va a ser muy, muy disputado. Vamos con mucha ilusión de comenzar la segunda vuelta, de mejorar lo que hemos hecho en la primera, y bueno, vamos a ver si conseguimos los tres puntos y conseguimos una victoria importante".

También fue preguntado por el regreso de Akor Adams y Ejuke de la Copa de África: "Bueno, que esté hoy aquí ya eso lo dice todo del compromiso que tienen, ¿no? Akor y de Ejuke vienen prácticamente sin descansar, no han tenido vacaciones, les pedimos que viniesen y se han venido... No durmieron casi la noche anterior y aquí están. Por parte de todo el grupo vemos un compromiso muy importante. Sin descansar, sin tener vacaciones en navidades, sin entrenar... pero no han dudado en estar aquí con nosotros".